Samsung: stesso display esterno per Galaxy Z Fold7 e tri-fold

Negli ultimi giorni stanno circolando varie indiscrezioni riguardo l’intenzione di Samsung di lanciare sul mercato uno smartphone tri-fold e in merito a quelli che saranno i futuri “classici” pieghevoli dell’azienda, con un arrivo previsto sul mercato proprio durante questo 2025. Ad alimentare ulteriormente la questione ci ha pensato nelle scorse ore l’analista Ross Young, solitamente ritenuto piuttosto affidabile, riferendo che sia il Galaxy Z Fold7 sia il primo pieghevole a tre sezioni useranno un display esterno con diagonale di 6,49 pollici.

Samsung: display esterno con diagonale di 6,49 pollici per il Galaxy Z Fold7 e il tri-fold

Sulla base di quest’informazione è possibile fare alcune importanti deduzioni. In primo luogo, si tratta di una diagonale maggiore rispetto a quella che è stata adottata per i precedenti modelli di Galaxy Z Fold, motivo per cui il display esterno dovrebbe essere ben più largo in confronto a quanto proposto sin a questo momento, andando a vantaggio degli utenti in fatto di comodità nella fruizione dei contenuti.

In secondo luogo, anche il tri-fold sarà dotato di un display esterno, un dettaglio che non era assolutamente scontato, visto e considerato che ad esempio il Mate XT Ultimate di Huawei si piega a Z e lascia il display principale scoperto, con tutto quel che ne consegue a livello di usura.

Per coloro che se lo stessero chiedendo, il tri-fold di Samsung probabilmente assomiglierà al concept Flex G che l’azienda ha mostrato qualche tempo addietro. Essenzialmente può essere immaginato come una sezione principale e due secondarie laterali, una per parte.