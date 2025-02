Samsung: tri-fold con piega invariata e disponibilità limitata

Da alcune settimane si discute a più riprese del fatto che Samsung intenda lanciare sul mercato un dispositivo tri-fold. Dovrebbe trattarsi di un device con schermo a tre sezioni, sulla falsariga dell’Huawei Mate XT, ma a quanto pare la piega non otterrà miglioramenti rispetto agli attuali fodlable dell’azienda e inoltre lo smartphone sarà disponibile in modo limitato, o almeno così dovrebbe essere inizialmente.

Samsung: tri-fold con piega non migliorata e disponibilità limitata

Andando più nello specifico, secondo le indiscrezioni provenienti da fonti del settore, il tri-fold di Samsung avrà una piega visibile in modo simile a quella del Galaxy Z Fold 6, a causa delle complesse sfide ingegneristiche che la realizzazione di un telefono con tre pieghe comporta, senza offrire miglioramenti tangibili su questo fronte.

Oltre a ciò, corre voce che in fase iniziale sarà disponibile solo in alcuni mercati selezionati. Questa decisione potrebbe essere dettata da diverse ragioni, tra cui l’intento del colosso sudcoreano di testare il dispositivo su scala ridotta prima di un’eventuale distribuzione a livello globale, oltre che la previsione di una domanda contenuta, probabilmente a causa del prezzo elevato che ci si aspetta per un device del genere.

Ricordiamo che Samsung ha promesso il lancio di un set diversificato di pieghevoli quest’anno. Ciò potrebbe permettere a tutti coloro che sono stati delusi dalla recente gamma Galaxy S25 di smartphone “normali” di ottenere maggiore soddisfazione. La serie S25 porta in dote molti miglioramenti, ma di certo non dispone di quel fattore “wow” che un nuovo device roboante è capace di portare in dote.