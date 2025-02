Samsung: il tri-fold dovrebbe chiamarsi Galxy G Fold

Secondo le più recenti indiscrezioni, quest’anno Samsung annuncerà uno smartphone tri-fold, il primo in assoluto per l’azienda. A tal riguardo, nelle scorse ore è emerso quello che dovrebbe essere il nome del dispositivo. A quanto pare, si chiamerà Galaxy G Fold.

Samsung: svelato il nome del tri-fold

La scelta del nome sarebbe espressione della modalità di chiusura del dispositivo. Il tri-fold presenterebbe infatti un design a G, ovvero con due sezioni laterali che si piegano verso il centro. Non sarebbe pertanto un caso il fatto che il colosso sudcoreano abbia optato per questa nomenclatura piuttosto che per Galaxy Z come fatto per il resto dei suoi pieghevoli già in commercio.

Il tri-fold di Samsung dovrebbe presentarsi piuttosto simile al Mate XT Ultimate di Huawei, che si piega come il Galaxy Z Fold 6 e il Pixel 9 Pro Fold, ma con un segmento extra che può essere aperto per un display più ampio e più grande.

Il dispositivo di Samsung, inoltre, avrà presumibilmente uno schermo che misura 9,96 pollici quando è completamente aperto, essendo alto 6,54 pollici. A differenza della soluzione di Huawei, tuttavia, lo schermo si aprirebbe da entrambi i lati, piuttosto che in sequenza. Si dice altresì che il Galaxy G Fold sia più spesso del dispositivo di Huawei.

Samsung avrebbe altresì sviluppato sia lo schermo che la pellicola protettiva del Galaxy G Fold da zero, senza quindi sfruttare le tecnologie già messe a punto con i foldable esistenti.

Le informazioni sono state fornite dal leaker coreano yeux122, che riferisce di aver raccolto informazioni da insider affidabili come Ross Young. Non si tratta, dunque, di informazioni ufficiali, questo è bene tenerlo a mente, ma di dettagli provenienti da fonti vicine all’azienda.