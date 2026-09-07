 Oppo Reno 15 5G: medio gamma con colpi da top di gamma, ora in offerta
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Oppo Reno 15 5G: medio gamma con colpi da top di gamma, ora in offerta

Il fantastico Oppo Reno 15 5G, nella versione da 512 GB, è in offerta su eBay a poco più di 400€ e dunque con uno sconto di quasi 200€.
Oppo Reno 15 5G: medio gamma con colpi da top di gamma, ora in offerta
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Il fantastico Oppo Reno 15 5G, nella versione da 512 GB, è in offerta su eBay a poco più di 400€ e dunque con uno sconto di quasi 200€.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere uno smartphone di fascia media a un prezzo davvero inarrivabile. Prima che sia tardi e la promo finisca vai su eBay e metti nel tuo carrello lOppo Reno 15 5G a 408,30 euro, invece che 599,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Con lo sconto del 29% sul prezzo di partenza proposto da eBay, più un ulteriore ribasso con il codice segreto, avrai un risparmio di quasi 200 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di dilazionare il pagamento in 3 rate da 141 euro circa a interessi zero con Klarna.

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Oppo Reno 15 5G: a questa cifra è un best buy senza rivali

Indubbiamente per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi l’Oppo Reno 15 5G è uno dei migliori smartphone medio gamma. Ha un peso di circa 197 grammi con uno spessore di 7,77 mm ed è certificato IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Offre un generoso display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate massimo da 120 Hz e luminosità tipica da 600 nit.

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È assolutamente uno smartphone che non ti lascia mai a piedi. Possiede infatti una batteria con capacità da 6500 mAh e ricarica velocissima fino a 80 W. Lo scomparto fotografico è composto da 3 sensori posteriori: un grandangolare e teleobiettivo da 50 MP e un ultra grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 50 MP. Il processore è il potente Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e una memoria interna, in questa versione, da 512 GB.

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Siamo di fronte a uno smartphone davvero coi fiocchi e per non rischiare di perderlo devi essere super veloce. Dunque vai ora su eBay e acquista il tuo Oppo Reno 15 5G a 408,30 euro, invece che 599,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare ulteriori costi.

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Pubblicato il 7 set 2026

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Michea Elia
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7 set 2026
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