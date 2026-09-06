 Xiaomi porta in Italia due smartwatch e un fitness tracker
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Xiaomi porta in Italia due smartwatch e un fitness tracker

Sono arrivati in Italia i nuovi REDMI Watch 6 Lite, REDMI Watch 6 Active e Xiaomi Smart Band 11 Active con prezzi di 69,99, 46,99 e 29,99 euro.
Xiaomi porta in Italia due smartwatch e un fitness tracker
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Sono arrivati in Italia i nuovi REDMI Watch 6 Lite, REDMI Watch 6 Active e Xiaomi Smart Band 11 Active con prezzi di 69,99, 46,99 e 29,99 euro.
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Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia di tre nuovi dispositivi indossabili. Gli utenti possono già acquistare gli smartwatch REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active, versioni più economiche del REDMI Watch 6. In vendita anche lo Xiaomi Smart Band 11 Active, un fitness tracker che offre un’elevata autonomia.

REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active

I nuovi smartwatch sembrano identici. In realtà ci sono alcune differenze. Il REDMI Watch 6 Lite ha una cassa in plastica e un cinturino in TPU. Lo schermo AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione di 410×502 pixel e supporta la modalità Always-on, mentre il sensore regola automaticamente la luminosità (fino a 1.500 nits). Spessore e peso sono 9,9 millimetri e 27,8 grammi, rispettivamente.

REDMI Watch 6 Lite

Lo smartwatch permette di tracciare il percorso senza smartphone, in quanto integra un chip GNSS compatibile con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS. Sono presenti accelerometro, giroscopio, bussola e cardiofrequenzimetro per il monitoraggio delle salute e dell’attività sportiva. Altoparlante e microfono consentono di rispondere alle telefonate tramite Bluetooth 5.3.

La batteria da 470 mAh offre un’autonomia fino a 18 giorni. Il sistema operativo è HyperOS. Il prezzo è 69,99 euro.

Anche il REDMI Watch 6 Active ha una cassa in plastica e un cinturino in TPU. Lo schermo AMOLED ha però una diagonale di 1,85 pollici, risoluzione di 390×450 pixel e luminosità massima di 1.200 nits. Spessore e peso sono 9,9 millimetri e 26 grammi, rispettivamente.

REDMI Watch 6 Active

Non è presente il chip GNSS, ma ci sono altoparlante e microfono per le chiamate tramite Bluetooth 5.3. Altri sensori sono accelerometro e cardiofrequenzimetro. La batteria da 470 mAh offre un’autonomia fino a 18 giorni. Il sistema operativo è HyperOS. Il prezzo è 46,99 euro.

Xiaomi Smart Band 11 Active

Lo Xiaomi Smart Band 11 Active è un fitness tracker con schermo TFT da 1,47 pollici e risoluzione 172×320 pixel. Il sensore PPG e l’accelerometro permettono il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress, oltre ai parametri delle attività sportive (oltre 50).

Xiaomi Smart Band 11 Active

La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3. La batteria da 300 mAh garantisce un’autonomia fino a 21 giorni. Il prezzo è 29,99 euro.

Pubblicato il 6 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 set 2026
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