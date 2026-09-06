Xiaomi porta in Italia due smartwatch e un fitness tracker

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia di tre nuovi dispositivi indossabili. Gli utenti possono già acquistare gli smartwatch REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active, versioni più economiche del REDMI Watch 6. In vendita anche lo Xiaomi Smart Band 11 Active, un fitness tracker che offre un’elevata autonomia.

REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active

I nuovi smartwatch sembrano identici. In realtà ci sono alcune differenze. Il REDMI Watch 6 Lite ha una cassa in plastica e un cinturino in TPU. Lo schermo AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione di 410×502 pixel e supporta la modalità Always-on, mentre il sensore regola automaticamente la luminosità (fino a 1.500 nits). Spessore e peso sono 9,9 millimetri e 27,8 grammi, rispettivamente.

Lo smartwatch permette di tracciare il percorso senza smartphone, in quanto integra un chip GNSS compatibile con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS. Sono presenti accelerometro, giroscopio, bussola e cardiofrequenzimetro per il monitoraggio delle salute e dell’attività sportiva. Altoparlante e microfono consentono di rispondere alle telefonate tramite Bluetooth 5.3.

La batteria da 470 mAh offre un’autonomia fino a 18 giorni. Il sistema operativo è HyperOS. Il prezzo è 69,99 euro.

Anche il REDMI Watch 6 Active ha una cassa in plastica e un cinturino in TPU. Lo schermo AMOLED ha però una diagonale di 1,85 pollici, risoluzione di 390×450 pixel e luminosità massima di 1.200 nits. Spessore e peso sono 9,9 millimetri e 26 grammi, rispettivamente.

Non è presente il chip GNSS, ma ci sono altoparlante e microfono per le chiamate tramite Bluetooth 5.3. Altri sensori sono accelerometro e cardiofrequenzimetro. La batteria da 470 mAh offre un’autonomia fino a 18 giorni. Il sistema operativo è HyperOS. Il prezzo è 46,99 euro.

Xiaomi Smart Band 11 Active

Lo Xiaomi Smart Band 11 Active è un fitness tracker con schermo TFT da 1,47 pollici e risoluzione 172×320 pixel. Il sensore PPG e l’accelerometro permettono il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress, oltre ai parametri delle attività sportive (oltre 50).

La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3. La batteria da 300 mAh garantisce un’autonomia fino a 21 giorni. Il prezzo è 29,99 euro.