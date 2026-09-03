Esce il potentissimo POCO F9 Ultra con prezzo lancio da non farsi scappare

Oggi ti segnaliamo una promozione interessantissima per uno smartphone top di gamma molto performante che garantisce in questo momento un rapporto qualità prezzo eccellente. Stiamo parlando del POCO F9 Ultrache ora su Amazon puoi avere a 829,90 euro, invece che 1.099,90 euro.

Dunque siamo di fronte a uno sconto del 25% sul prezzo di listino che ti permetterà di risparmiare 270 euro sul totale. Potrai anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. È un’offerta a tempo limitato per cui bisogna fare in fretta.

POCO F9 Ultra: batteria da spavento e prestazioni top

Il POCO F9 Ultra offre una delle più potenti e longeve batterie sul mercato da ben 8050 mAh che ti consente di fare due giornate intere a pieno regime senza problemi. E ha una ricarica cablata da ben 100 W e una ricarica wireless da 50 W con cui puoi ricaricarlo dallo 0% al 100% in circa un’ora. Ovviamente per avere una batteria così gigante ha un peso importante che si aggira sui 238 grammi e con spessore di 8,5 mm. Insomma, non è leggero.

Offre un generoso display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 185 Hz e 1220 nits reali che offrono un’illuminazione eccellente anche di fronte alla luce diretta del sole. Viene spinto dal potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha un’ottima fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo 5x da sempre da 50 MP.

Se non vuoi spendere cifre astronomiche ottenendo comunque uno smartphone top di gamma con zero compromessi approfitta di questa promozione. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo POCO F9 Ultra a 829,90 euro, invece che 1.099,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.