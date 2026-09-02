HONOR Pad 20: tablet per studio, lavoro e intrattenimento

Il produttore cinese ha aggiunto due nuovi tablet al suo catalogo. HONOR Pad 20 e Pad 20 Pro hanno caratteristiche che possono essere sfruttate per studio, lavoro e intrattenimento. Spiccano in particolare l’ottimo schermo e l’elevata autonomia. Aggiungendo tastiera e stilo possono sostituire una notebook e offrire un simile livello di produttività. Entrambi i modelli possono essere acquistati sul sito ufficiale.

HONOR Pad 20 e Pad 20 Pro: specifiche e prezzi

I nuovi HONOR Pad 20 e Pad 20 Pro condividono lo stesso design. Hanno un telaio in metallo (spessore di 6,29 millimetri) e un modulo fotografico posteriore di forma circolare. Entrambi hanno uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione 3K (3000×1872 pixel) e luminosità massima di 700 nits. Cambia il refresh rate: fino a 120 Hz per Pad 20 e fino a 165 Hz per Pad 20 Pro.

Queste sono le specifiche del Pad 20: processore Snapdragon 7 Gen 3, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, porta USB Type-C, sei altoparlanti e batteria da 10.100 mAh che garantisce un’autonomia fino a 56 ore di riproduzione musicale.

Queste sono le specifiche del Pad 20 Pro: processore Snapdragon 8s Gen 4, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, porta USB Type-C, sei altoparlanti e batteria da 10.100 mAh che garantisce un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione video.

Il sistema operativo installato è MagiOS 10 basato su Android 16. Collegando la tastiera Bluetooth (attualmente in omaggio) si può sfruttare la modalità PC con interfaccia desktop, finestre e barra delle applicazioni in basso.

I prezzi del Pad 20 sono 449,90 euro (6GB+128GB) e 549,90 euro (8GB+256GB). Fino al 29 settembre c’è uno sconto di 80 euro con il codice APAD2080. Il prezzo del Pad 20 Pro è 599,90 euro. Fino al 29 settembre c’è uno sconto di 100 euro con il codice APAD20P100.