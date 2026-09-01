Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€

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Pari al nuovo, questo iPhone 15 Pro ricondizionato nella colorazione Titanio Naturale è davvero un gioiellino. Tutti gli accessori inclusi nella confezione sono compatibili. Inoltre, questo acquisto gode della garanzia di 12 mesi. Esteriormente non sono presenti graffi su schermo né su scocca. Il funzionamento è perfetto e la capacità della batteria superiore all’80%.

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