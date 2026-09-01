 Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€
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Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€

Pochissimi pezzi per un vero e proprio best buy nel mondo degli smartphone: acquista il tuo Apple iPhone 15 Pro a soli 639€ su eBay adesso.
Il tuo Apple iPhone 15 Pro ricondizionato ti aspetta su eBay a 639€
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Pochissimi pezzi per un vero e proprio best buy nel mondo degli smartphone: acquista il tuo Apple iPhone 15 Pro a soli 639€ su eBay adesso.
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Apple iPhone 15 Pro è lo smartphone che ha più senso acquistare oggi ricondizionato. Lo trovi in offerta su eBay a soli 639 euro! Ottienilo subito inserendo il Coupon PSPRSETT26. Sono rimasti solo pochissimi pezzi disponibili. Per questo dovresti essere veloce, altrimenti il rischio è quello di perdere una grande occasione. Tra l’altro, con eBay hai accesso a due grandi vantaggi.

Acquista il tuo iPhone 15 Pro Ricondizionato

Il primo riguarda la consegna gratuita, inclusa per molte destinazioni in Italia. Il secondo è la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero. Basta selezionare PayPal o Klarna e attivare l’opzione “Paga in 3 Rate” al momento dell’acquisto. In questo modo approfitti subito dell’incredibile offerta, visto che sono rimaste pochissime scorte, pagando però un po’ alla volta senza interessi.

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Acquista il tuo iPhone 15 Pro Ricondizionato

Pari al nuovo, questo iPhone 15 Pro ricondizionato nella colorazione Titanio Naturale è davvero un gioiellino. Tutti gli accessori inclusi nella confezione sono compatibili. Inoltre, questo acquisto gode della garanzia di 12 mesi. Esteriormente non sono presenti graffi su schermo né su scocca. Il funzionamento è perfetto e la capacità della batteria superiore all’80%.

Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 639 euro su eBay! Per ottenere questo extra sconto devi inserire il codice promozionale PSPRSETT26 nell’apposita casella dedicata ai voucher sconto che trovi nella pagina dei metodi di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 set 2026
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