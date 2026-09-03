IFA 2026: Acer Predator Atlas 7, nuova console portatile

Insieme ai notebook Swift e Vero, Acer ha mostrato all’IFA 2026 di Berlino una nuova console portatile. Predator Atlas 7 è l’alternativa più economica della versione da 8 pollici annunciata a fine marzo (sarà in vendita nei prossimi giorni). Integra gli stessi processori Intel e supporta i giochi compatibili con la modalità XBOX di Windows 11. Arriverà sul mercato nel quarto trimestre.

Acer Predator Atlas 7: specifiche complete

La nuova Predator Atlas 7 condivide diverse specifiche con il modello più grande. La principale differenza è ovviamente lo schermo touch da 7 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e tecnologia antiriflesso. Integra i processori Intel Arc G3 e Arc G3 Extreme, fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe fino a 1 TB. Il sistema di raffreddamento è composto da due ventole che spingono l’aria calda all’esterno.

Queste sono le altre specifiche: due altoparlanti da 2 Watt, due microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, jack audio da 3,5 millimetri, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), card reader microSD, pulsanti A B X Y, D-Pad, due joystick analogici, due bumper, due trigger, lettore di impronte digitali e batteria da 60 o 80 Wh.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Acer non ha ancora comunicato il prezzo. Sarà disponibile in Europa dal mese di novembre. In regalo ci sono due mesi di XBOX Game Pass Premium e due mesi di PC Game Pass.

Acer ha mostrato anche Project DualPlay Mini. È un dispositivo concept che combina console e notebook. Può essere utilizzata per giocare o per la produttività, grazie alla tastiera retroilluminata e alla possibilità di collegare uno schermo esterno.