IFA 2026: Acer sfida Apple con Swift Blade 14 e Swift Air 16

L’arrivo sul mercato del MacBook Air ha “tolto il sonno” alle aziende che offrono notebook con Windows 11. Per cercare di arginare il successo del concorrente, i produttori hanno iniziato ad offrire modelli più economici. Acer ha svelato all’IFA 2026 di Berlino i nuovi Swift Blade 14 e Swift Air 16.

Acer Swift Blade 14: specifiche complete

Nel comunicato stampa vengono evidenziate due principali caratteristiche dello Swift Blade 14, ovvero qualità costruttiva e leggerezza. Il telaio del notebook è realizzato in lega di magnesio-alluminio e fibra di carbonio, due materiali che garantiscono resistenza e un peso ridotto (solo 799 grammi).

Lo Swift Blade 14 viene offerto in diverse configurazioni con processori Intel Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 e Core 3 304 (architettura Wildcat Lake), affiancati da 12 GB di RAM LPDDR5-6400 e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB. Lo schermo da 14 pollici sarà disponibile con pannello IPS LCD (1920×1200 pixel) e OLED (1920×1200 o 2880×1800 pixel).

Queste sono le altre specifiche: webcam da 2 megapixel, due altoparlanti da 2 Watt, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, jack audio, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), tastiera retroilluminata e batteria da 50 Wh. Sarà disponibile in Europa da dicembre. Il prezzo non è stato comunicato.

Acer Swift Air 16: specifiche complete

Lo Swift Air 16 è il “fratello maggiore” dello Swift Air 14 presentato al Computex 2026. Ha un telaio in alluminio e uno schermo da 16 pollici (IPS LCD con risoluzione di 1920×1200 pixel e OLED con risoluzione di 1920×1200 o 2880×1800 pixel). Integra gli stessi processori dello Swift Blade 14.

Queste sono le altre specifiche: fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, jack audio, tre porte USB (due Thunderbolt 4 e una Type-A) e batteria da 70 Wh. Sarà disponibile in Europa da dicembre. Il prezzo non è stato comunicato.