Un notebook per tutto senza spendere una fortuna: scopri HP OmniBook 3

Stai cercando un computer portatile adatto per ogni tipo di lavoro senza dover sborsare un capitale ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta? Allora vai subito su Amazon e potrai mettere nel tuo carrello l’HP OmniBook 3 a 489,99 euro, anziché 579,99 euro.

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HP OmniBook 3: il meglio per questo prezzo

Il rapporto qualità prezzo dell’HP OmniBook 3 è sicuramente difficile da battere ed è il motivo principale per cui si tratta di un vero affare. Gode di un ottimo display da 16 pollici con la risoluzione 2K, pannello IPS antiriflesso perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e con bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. E compatto e leggero con un peso di 1,72 grammi e uno spessore di 14,7 mm e possiede una tastiera con illuminazione, tasti precisi e compatti e un touchpad estremamente rapido.

A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 5 130 con 8 GB di RAM a supporto, la scheda grafica integrata AMD Radeon 660M e il sistema operativo Windows 11. Inoltre c’è un SSD da 512 GB che garantisce un’ottima archiviazione e una partenza dei programmi estremamente veloce. Potrai avvalerti della porta HDMI 2.1 per collegare un secondo monitor, delle 2 porte USB Type-C da 10 Gbps per trasferimenti veloci e delle 2 porte USB Type-A da 5 Gbps per collegare periferiche.

Non è assolutamente una promozione da farsi scappare. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo HP OmniBook 3 a 489,99 euro, anziché 579,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.