HP OmniBook 5 da 16" con Ryzen AI 5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB (-250€)

Vuoi acquistare un notebook compatto e performante senza dover spendere una barcata di soldi? Allora dai un’occhiata a questa occasione più unica che rara. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’HP OmniBook 5 da 16 pollici a 799,99 euro, anziché 1049,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque un ribasso del 24% che ti fa risparmiare ben 250 euro sul totale. E potrai anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Fai alla svelta perché ci sono poche unità disponibili e l’occasione è a tempo limitato.

HP OmniBook 5 da 16″: adesso un’offerta imperdibile

Sicuramente a questo prezzo l’HP OmniBook 5 da 16 pollici e una delle migliori occasioni nella categoria e non è da farsela scappare. Offre prestazioni, design e autonomia eccellenti. A bordo troviamo il potente processore Ryzen AI 5 330 affiancato da 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. Mentre per l’archiviazione c’è un SSD da 512 GB che offre anche un accensione rapida.

È dotato di un bellissimo pannello OLED con risoluzione 2k, luminosità da 300 nit, e possiede la scheda grafica integrata AMD Radeon 820M con uscita HDMI 2.1 per collegare un secondo schermo. Inoltre ha una bassa emissione di luce blu e ti permetterà di stare davanti al display per tutto il tempo che desideri senza affaticare la vista. Ha un peso di soli 1,8 kg e uno spessore di 1,8 cm. La tastiera è compatta con tastierino numerico, tasti ben distanziati e touchpad integrato. È dotato anche di 2 porte USB Type-A e 1 porta USB Type-C.

Affrettati perché un’occasione del genere chiaramente non durerà. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo HP OmniBook 5 da 16 pollici a 799,99 euro, anziché 1049,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.