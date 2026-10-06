 Lenovo IdeaPad Slim 3: il laptop a 399 euro per la Festa di Amazon
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Lenovo IdeaPad Slim 3: il laptop a 399 euro per la Festa di Amazon

Processore AMD Ryzen, sistema operativo Windows 11 e display Full HD per Lenovo IdeaPad Slim 3: approfitta dello sconto sl laptop.
Lenovo IdeaPad Slim 3: il laptop a 399 euro per la Festa di Amazon
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Processore AMD Ryzen, sistema operativo Windows 11 e display Full HD per Lenovo IdeaPad Slim 3: approfitta dello sconto sl laptop.
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La promozione che in questo momento porta Lenovo IdeaPad Slim 3 in sconto a soli 399 euro va assolutamente segnalata, soprattutto considerando il momento, segnato dai rincari in tutto il settore tecnologico. Il merito è della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon e dedicato allo shopping, che durerà 48 ore e che ora taglia il prezzo del laptop. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla navigazione, allo studio, all’intrattenimento multimediale e alla produttività di base.

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Festa di Prime: l’offerta su Lenovo IdeaPad Slim 3

Si basa sul sistema operativo Windows 11 in versione Home, integra un display Full HD da 15,6 pollici e specifiche tecniche come il processore AMD Ryzen 3 affiancato da 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Si aggiungono poi il supporto alla connettività Wi-Fi 6, una batteria con autonomia elevata e numerose porte fisiche: USB-C, USB-A, HDMI, jack audio e lettore SD. A racchiudere il tutto è un design compatto e leggero, pensato per la mobilità. Scopri di più sfogliando la scheda del portatile.

Il design del laptop Lenovo IdeaPad Slim 3

Oggi lo puoi mettere sulla scrivania al prezzo di soli 399 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico (non servono codici o coupon). Vendita, spedizione e consegna sono a carico dell’e-commerce, senza spese aggiuntive. Chi l0 ha già acquistato gli ha anche assegnato un voto molto alto nelle recensioni pubblicate, pari a 4,6 stelle su 5.

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Fino a domani (mercoledì 7 ottobre) sarà possibile partecipare alla Festa delle Offerte Prime. L’evento è animato da migliaia di promozioni in tutte le categorie, per approfittarne ti basta un abbonamento Prime: attiva i 30 giorni di prova e accedi subito a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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