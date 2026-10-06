Lenovo IdeaPad Slim 3: il laptop a 399 euro per la Festa di Amazon

La promozione che in questo momento porta Lenovo IdeaPad Slim 3 in sconto a soli 399 euro va assolutamente segnalata, soprattutto considerando il momento, segnato dai rincari in tutto il settore tecnologico. Il merito è della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon e dedicato allo shopping, che durerà 48 ore e che ora taglia il prezzo del laptop. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla navigazione, allo studio, all’intrattenimento multimediale e alla produttività di base.

Festa di Prime: l’offerta su Lenovo IdeaPad Slim 3

Si basa sul sistema operativo Windows 11 in versione Home, integra un display Full HD da 15,6 pollici e specifiche tecniche come il processore AMD Ryzen 3 affiancato da 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Si aggiungono poi il supporto alla connettività Wi-Fi 6, una batteria con autonomia elevata e numerose porte fisiche: USB-C, USB-A, HDMI, jack audio e lettore SD. A racchiudere il tutto è un design compatto e leggero, pensato per la mobilità. Scopri di più sfogliando la scheda del portatile.

Oggi lo puoi mettere sulla scrivania al prezzo di soli 399 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico (non servono codici o coupon). Vendita, spedizione e consegna sono a carico dell’e-commerce, senza spese aggiuntive. Chi l0 ha già acquistato gli ha anche assegnato un voto molto alto nelle recensioni pubblicate, pari a 4,6 stelle su 5.

Fino a domani (mercoledì 7 ottobre) sarà possibile partecipare alla Festa delle Offerte Prime. L’evento è animato da migliaia di promozioni in tutte le categorie, per approfittarne ti basta un abbonamento Prime: attiva i 30 giorni di prova e accedi subito a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.