L’avvicinarsi del Black Friday ha portato su Amazon un forte sconto che vale la pena segnalare su queste pagine: è quello che vede protagonista Dell 15. Si tratta di un’ottima occasione per chi sta cercando un nuovo notebook da mettere sulla scrivania o da portare con sé ogni giorno in mobilità. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche più importanti.

Il notebook Dell 15 in forte sconto al Black Friday

Ha il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato. Per quanto riguarda le specifiche tecniche integra un display Full HD da 15,6 pollici con luminosità fino a 250 nit, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, pannello IPS e cornice sottile. È una diagonale adatta a tutto: lavoro, studio e intrattenimento. Sotto la scocca trovano posto il processore Intel Core i7-1355U di tredicesima generazione (10 core, fino a 5 GHz) affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A quanto già elencato si aggiungono webcam in alta definizione con microfono, connettività Wi-Fi, porte fisiche per ogni necessità e batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella scheda completa.

Il listino ufficiale del produttore dice che costerebbe 999 euro a prezzo pieno, nella configurazione appena descritta. Grazie allo sconto del 32% disponibile in questo momento, però, puoi comprare il notebook Dell 15 a 679 euro, con un notevole risparmio. Va precisato che il caricatore non è incluso, per conformità a quanto previsto dalle nuove regole europee che puntano a ridurre i rifiuti elettronici. È comunque possibile utilizzarne uno già posseduto o acquistarlo separatamente.

La Settimana del Black Friday è entrata nel vivo, con migliaia di promozioni attive su Amazon, in tutte le categorie. L’evento andrà avanti fino al Cyber Monday. Non serve essere iscritti a Prime: chiunque può approfittarne.