Approfitta anche tu del Black Friday in anticipo di Amazon per ottenere sconti spettacolari come questo che ti stiamo segnalando. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello il Notebook HP da 15,6 pollici con Intel Core 7 a 639,99 euro, invece che 979,99 euro.

Il prezzo di listino indicato da Amazon c’è uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare la bellezza di 340 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Sicuramente un’opportunità più unica che rara da non farsi sfuggire.

Black Friday in anticipo regala un Notebook HP eccellente

Questo Notebook HP ha davvero delle ottime caratteristiche e grazie al Black Friday in anticipo di Amazon potrai risparmiare tantissimo. Vediamo insieme le specifiche. A bordo troviamo il potente processore Intel Core 7 con velocità massima da 5,4 GHz e sostenuto da 16 GB di RAM per garantire ottime prestazioni. Inoltre il sistema operativo è Windows 11 che risulta veloce, intuitivo e in continuo aggiornamento.

Possiede un SSD da 512 GB per avere un’accensione veloce e una partenza dei programmi rapida, nonché un’ottima archiviazione. Potrai avvalerti delle porte HDMI 1.4b, USB Type-A a 5 Gbps, USB Type-C a 5 Gbps e a 10 Gbps e una porta combinata per cuffia o microfono. Inoltre gode di un generoso display FHD da 15,6 pollici con bassa emissione di luce blu e trattamento antiriflesso. Ha una tastiera compatta con tastierino numerico e retroilluminazione, touchpad e webcam integrati. Il tutto per un peso di appena 1,65 kg e uno spessore di soli 1,86 cm.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione al Black Friday in anticipo di Amazon. Prima che l’offerta sparisca fai tuo questo Notebook HP da 15,6 pollici con Intel Core 7 a 639,99 euro, invece che 979,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.