Il nuovo MacBook Pro 14 con chip M6 è arrivato su Amazon

Ha preso il via il preordine su Amazon del nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M6. Il portatile Apple di ultima generazione è disponibile in due colorazioni (Nero siderale e Argento) e con diversi tagli di memoria. Integra un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione 3024×1964 pixel, il sensore Touch ID per l’autenticazione biometrica e una batteria capace di assicurare fino a 24 ore di autonomia con una sola ricarica, così da non rimanere mai a secco.

Su Amazon il preordine del nuovo MacBook Pro (M6)

A livello di specifiche tecniche, le prestazioni di fascia alta sono garantite dall’unità di elaborazione progettata internamente dal gruppo di Cupertino (fino a 13 volte più veloce di M1), con CPU 12-core, GPU 12-core e due Neural Engine 16-core. Non mancano poi Wi-Fi 7, Bluetooth 6, videocamera Center Stage da 12 megapixel e il sistema operativo macOS 27 Golden Gate preinstallato, con supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale. Nella confezione, insieme al laptop, è incluso un cavo da USB‑C a MagSafe 3 dalla lunghezza pari a due metri. Per maggiori informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

Si parte dal prezzo di 2.349 euro per la versione con 16 GB di memoria unificata, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni della scocca Nero siderale o Argento. Quella da 24 GB è proposta a 2.569 euro, mentre quella da 32 GB è acquistabile a 2.789 euro, sempre con la prenotazione al minimo garantito.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. C’è anche la consegna gratuita a domicilio garantita al day one di novembre (salvo sold out).