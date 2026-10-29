 Il nuovo MacBook Pro 14 con chip M6 è arrivato su Amazon
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Il nuovo MacBook Pro 14 con chip M6 è arrivato su Amazon

È disponibile su Amazon il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M6: al via la fase di prenotazione al prezzo minimo garantito.
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È disponibile su Amazon il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M6: al via la fase di prenotazione al prezzo minimo garantito.
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Ha preso il via il preordine su Amazon del nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M6. Il portatile Apple di ultima generazione è disponibile in due colorazioni (Nero siderale e Argento) e con diversi tagli di memoria. Integra un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione 3024×1964 pixel, il sensore Touch ID per l’autenticazione biometrica e una batteria capace di assicurare fino a 24 ore di autonomia con una sola ricarica, così da non rimanere mai a secco.

Compra il MacBook Pro 14 (M6) su Amazon

Su Amazon il preordine del nuovo MacBook Pro (M6)

A livello di specifiche tecniche, le prestazioni di fascia alta sono garantite dall’unità di elaborazione progettata internamente dal gruppo di Cupertino (fino a 13 volte più veloce di M1), con CPU 12-core, GPU 12-core e due Neural Engine 16-core. Non mancano poi Wi-Fi 7, Bluetooth 6, videocamera Center Stage da 12 megapixel e il sistema operativo macOS 27 Golden Gate preinstallato, con supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale. Nella confezione, insieme al laptop, è incluso un cavo da USB‑C a MagSafe 3 dalla lunghezza pari a due metri. Per maggiori informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

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Si parte dal prezzo di 2.349 euro per la versione con 16 GB di memoria unificata, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni della scocca Nero siderale o Argento. Quella da 24 GB è proposta a 2.569 euro, mentre quella da 32 GB è acquistabile a 2.789 euro, sempre con la prenotazione al minimo garantito.

Apple MacBook Pro, Portatile con display da 14,2

Apple MacBook Pro, Portatile con display da 14,2″, chip M6 – Nero siderale

2.349,00
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Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. C’è anche la consegna gratuita a domicilio garantita al day one di novembre (salvo sold out).

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Pubblicato il 29 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
29 ott 2026
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