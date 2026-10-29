 Vivi la potenza e la versatilità del Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X
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Vivi la potenza e la versatilità del Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X

Oggi puoi avere il Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a un grandissimo prezzo su Amazon.
Vivi la potenza e la versatilità del Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X
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Oggi puoi avere il Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a un grandissimo prezzo su Amazon.
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Samsung Galaxy Book4 Edge: grande notebook per un piccolo prezzo

Il rapporto qualità prezzo del Samsung Galaxy Book4 Edge è sicuramente ciò che lo rende in questo momento un’acquisto da fare a occhi chiusi. Sia per la sua versatilità che per la sua potenza è un grande affare. Ha un display da 15,6 pollici con ottima luminosità, colori brillanti e bassa emissione di luce blu per non stancare gli occhi. Inoltre pesa solo 1,5 Kg e ha uno spessore di 15 mm da chiuso.

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A bordo troviamo il potente processore Snapdragon X con scheda grafica Qualcomm Adreno e NPU integrata per gestire più velocemente l’intelligenza artificiale. Viene affiancato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB per garantire ottima fluidità e grande spazio di archiviazione. Possiede una tastiera illuminata con touch pad sensibile e potrai usarle porte HDMI 2.1, USB4, USB-A 3.2 e slot per microSD.

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Pubblicato il 29 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 ott 2026
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