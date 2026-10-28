MacBook Pro con schermo touch: prezzo base 3.500 euro?

Apple ha già annunciato iPad mini con schermo OLED, MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 e iMac da 24 pollici con chip M6. L’evento “Pro and Tell” di questa sera verrà quindi interamente dedicato ai nuovi MacBook Pro con schermo touch. In base alle fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), i prezzi saranno piuttosto elevati.

Prezzo base di 3.500 euro in Italia?

I diretti concorrenti di Apple offrono notebook con schermo touch da almeno 10 anni, ma rappresentano una minima parte del numero totale di unità vendute. Si tratta infatti di prodotti piuttosto costosi, principalmente destinati all’utenza aziendale. Apple entrerà in questa nicchia di mercato con i MacBook Pro da 14 e 16 pollici che debutteranno questa sera.

Per limitare l’incremento di prezzo utilizzerà i “vecchi” chip M5 Pro e M5 Max. La principale novità sarà il pannello OLED XDR touch con Dynamic Island. Secondo le fonti di Mark Gurman, il prezzo base del modello da 14 pollici con chip M5 Pro sarà 2.899 dollari, ovvero 400 dollari in più rispetto all’attuale modello con schermo Liquid Retina XDR e chip M5 Pro. Quest’ultimo è disponibile in Italia al prezzo base di 2.999 euro. Ciò significa che la versione touch potrebbe costare 3.500 euro.

Il prezzo base previsto per il MacBook Pro da 16 pollici con chip M5 Pro è 3.399 dollari (quello della versione non touch è 2.999 dollari). In Italia potrebbe quindi essere 3.999 euro (la versione non touch costa 3.499 euro). Si tratta chiaramente di prezzi non alla portata di tutti. Fortunatamente rimarranno in vendita i modelli con schermo standard.

Per quanto riguarda le altre specifiche non ci sono aggiornamenti. Gurman ribadisce quanto detto due giorni fa. I nuovi MacBook Pro saranno più leggeri e sottili. Lo spessore delle cornici intorno al display è stato ridotto. Apple ha riprogettato la cerniera per evitare lo spostamento dello schermo quando l’utente usa il touch.

Questo tipo di interazione viene considerata opzionale rispetto a mouse e tastiera, in quanto l’utente deve mantenere sollevato il braccio in una posizione innaturale. Apple ha tuttavia modificato l’interfaccia di macOS 27 Golden gate per offrire una migliore esperienza d’uso.