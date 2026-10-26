Apple annuncia il nuovo iPad mini con schermo OLED

Era atteso per mercoledì, insieme ai MacBook Pro con schermo touch. Invece Apple ha annunciato oggi il nuovo iPad mini con display OLED. Questa non è però l’unico miglioramento rispetto alla precedente generazione. L’azienda di Cupertino ha integrato un processore più potente e chip che offrono maggiori prestazioni per la connettività wireless. Potrà essere ordinato a partire dal 28 ottobre.

Apple iPad mini: specifiche e prezzo

Il nuovo iPad mini ha un telaio in alluminio che offre resistenza e leggerezza. Il tablet ha ricevuto la certificazione IP67 e sarà disponibile in due colorazioni: mezzanotte e galassia. Le dimensioni sono 195,3×132,6×5,4 millimetri. La novità più rilevante è lo schermo OLED (Super Retina XDR) da 8,5 pollici con risoluzione di 2316×1512 pixel, luminosità massima (HDR) di 2.000 nits, rivestimento antiriflesso e oleorepellente. Apple ha ridotto lo spessore delle cornici del 24%, quindi la diagonale è 0,2 pollici superiore a quella del modello precedente mantenendo le stesse dimensioni complessive.

La seconda novità è rappresentata dal chip A20 Pro, un netto incremento prestazionale rispetto al chip A17 Pro della precedente generazione. Il modello con 128 e 256 GB di storage integra una CPU a 5 core (due super core e tre efficiency core), una GPU a 7 core e un Neural Engine a 16 core, mentre il modello da 512 GB integra una CPU a 6 core (due super core e quattro efficiency core), una GPU a 7 core e due Neural Engine a 16 core. Il nuovo tablet permette quindi di eseguire localmente i modelli AI e supporta le funzionalità di Apple Intelligence.

La fotocamera frontale da 12 megapixel (Center Stage) è ora sul lato più lungo, quindi Apple suggerisce l’uso in orizzontale per le videochiamate con FaceTime. È stata anche migliorata la connettività wireless. Sono infatti presenti il chip N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Thread) e il modem C2 (5G) con supporto eSIM.

Altre specifiche sono: altoparlanti stereo con tweeter e woofer (tecnologia Acoustic Display), porta USB Type-C, Touch ID, due microfoni, connettore magnetico per gli accessori, GNSS, bussola digitale, giroscopio, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale e batteria da 18,9 Wh con ricarica rapida (alimentatore non presente nella confezione) e autonomia fino a 10 ore di navigazione web o riproduzione video (9 ore per la versione 5G).

Il sistema operativo è ovviamente iPadOS 27. Il tablet potrà essere ordinato sul sito Apple dalle ore 18:10 del 28 ottobre. Le consegne inizieranno il 6 novembre, quando sarà disponibile anche negli store e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo base della versione Wi-Fi è 759,00 euro, mentre il prezzo base della versione Wi-Fi+5G è 929,00 euro.