 Apple annuncia il nuovo iPad mini con schermo OLED
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Apple annuncia il nuovo iPad mini con schermo OLED

Apple ha annunciato il nuovo iPad mini con schermo OLED da 8,5 pollici, processore A20 Pro, 128/256/512 GB di storage, Wi-Fi, 5G e iPadOS 27.
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Apple ha annunciato il nuovo iPad mini con schermo OLED da 8,5 pollici, processore A20 Pro, 128/256/512 GB di storage, Wi-Fi, 5G e iPadOS 27.
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Era atteso per mercoledì, insieme ai MacBook Pro con schermo touch. Invece Apple ha annunciato oggi il nuovo iPad mini con display OLED. Questa non è però l’unico miglioramento rispetto alla precedente generazione. L’azienda di Cupertino ha integrato un processore più potente e chip che offrono maggiori prestazioni per la connettività wireless. Potrà essere ordinato a partire dal 28 ottobre.

Apple iPad mini: specifiche e prezzo

Il nuovo iPad mini ha un telaio in alluminio che offre resistenza e leggerezza. Il tablet ha ricevuto la certificazione IP67 e sarà disponibile in due colorazioni: mezzanotte e galassia. Le dimensioni sono 195,3×132,6×5,4 millimetri. La novità più rilevante è lo schermo OLED (Super Retina XDR) da 8,5 pollici con risoluzione di 2316×1512 pixel, luminosità massima (HDR) di 2.000 nits, rivestimento antiriflesso e oleorepellente. Apple ha ridotto lo spessore delle cornici del 24%, quindi la diagonale è 0,2 pollici superiore a quella del modello precedente mantenendo le stesse dimensioni complessive.

La seconda novità è rappresentata dal chip A20 Pro, un netto incremento prestazionale rispetto al chip A17 Pro della precedente generazione. Il modello con 128 e 256 GB di storage integra una CPU a 5 core (due super core e tre efficiency core), una GPU a 7 core e un Neural Engine a 16 core, mentre il modello da 512 GB integra una CPU a 6 core (due super core e quattro efficiency core), una GPU a 7 core e due Neural Engine a 16 core. Il nuovo tablet permette quindi di eseguire localmente i modelli AI e supporta le funzionalità di Apple Intelligence.

La fotocamera frontale da 12 megapixel (Center Stage) è ora sul lato più lungo, quindi Apple suggerisce l’uso in orizzontale per le videochiamate con FaceTime. È stata anche migliorata la connettività wireless. Sono infatti presenti il chip N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Thread) e il modem C2 (5G) con supporto eSIM.

Altre specifiche sono: altoparlanti stereo con tweeter e woofer (tecnologia Acoustic Display), porta USB Type-C, Touch ID, due microfoni, connettore magnetico per gli accessori, GNSS, bussola digitale, giroscopio, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale e batteria da 18,9 Wh con ricarica rapida (alimentatore non presente nella confezione) e autonomia fino a 10 ore di navigazione web o riproduzione video (9 ore per la versione 5G).

Il sistema operativo è ovviamente iPadOS 27. Il tablet potrà essere ordinato sul sito Apple dalle ore 18:10 del 28 ottobre. Le consegne inizieranno il 6 novembre, quando sarà disponibile anche negli store e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo base della versione Wi-Fi è 759,00 euro, mentre il prezzo base della versione Wi-Fi+5G è 929,00 euro.

Fonte: Apple

Pubblicato il 26 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
26 ott 2026
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