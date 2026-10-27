Apple svela il nuovo iMac con chip M6 e Siri AI

Dopo il nuovo iPad mini con schermo OLED, Apple ha svelato altri due prodotti che integrano il chip M6: MacBook Pro da 14 pollici e iMac da 24 pollici. Il computer desktop all-in-one conserva il design della precedente generazione, ma offre ovviamente prestazioni superiori e Siri AI. Potrà essere ordinato a partire dal 28 ottobre.

Apple iMac (2026): specifiche e prezzo

Apple ha aggiornato l’iMac nel 2024. Le principali novità erano il chip M4 e la scelta di sette colori. L’azienda di Cupertino ha saltato la serie M5 e ora debutta la versione 2026 con chip M6. Gli utenti troveranno due configurazioni che differiscono per il numero di core di CPU e GPU. Sarà disponibile un chip M6 con CPU a 10 core (2 super core, 3 performance core e 5 efficiency core) e GPU a 10 core, e un chip M6 con CPU a 12 core (2 super core, 4 performance core e 6 efficiency core) e GPU a 12 core. In entrambi sono presenti due Neural Engine a 16 core.

Oltre che per compiti tradizionali (produttività, giochi, grafica), l’incremento di prestazioni viene sfruttato per Apple Intelligence e Siri AI. La nuova versione dell’assistente personale integrata in macOS 27 Golden Gate è disponibile anche in Europa (non ancora in italiano), a differenza di quella inclusa in iOS/iPad OS e watchOS.

Queste sono le altre specifiche: schermo da 24 pollici con risoluzione di 4480×2520 pixel, 16/24/32 GB di memoria, 512 GB e 1 o 2 TB di storage, webcam Center Stage da 12 megapixel, sei altoparlanti, tre microfoni, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e 2.5Gb Ethernet, jack audio da 3,5 millimetri, due porte Thunderbolt 4 (quattro per la versione M6 con CPU a 12 core), Magic Keyboard e Magic Mouse.

Il nuovo iMac da 24 pollici con chip M6 potrà essere ordinato a partire dalle ore 18:10 del 28 ottobre. Le consegne inizieranno il 6 novembre, quando sarà disponibile anche negli store fisici. I colori sono blu, viola, rosa, arancione, giallo, verde e argento. I prezzi base sono 1.829 euro (CPU a 10 core) e 2.029 euro (CPU a 12 core).