Tantissime porte per il PC con la Docking Station USB-C 14 in 1 (coupon)

Il tuo computer ha poche porte e quelle poche sono sempre occupate da qualcos’altro che poi devi staccare per attaccare ciò che ti serve? Risolvi questo fastidioso problema con una spesa intelligente. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa Docking Station USB-C 14 in 1 42,21 euro, invece che 52,77 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 20% che ti consente di risparmiare più di 10 euro sul totale e soprattutto di portarti a casa un ottimo dispositivo. Molto utile per i portatili, ma perfetto anche per i PC, è in grado di soddisfare le tue esigenze dandoti la possibilità di collegare praticamente qualsiasi cosa da un unico posto.

Docking Station USB-C 14 in 1 utilissima ed economica

Il connubio tra utilità e prezzo rende questa Docking Station USB-C 14 in 1 la scelta perfetta per avere tutte le porte che ti servono. Ad esempio grazie a 2 porte HDMI e 1 DisplayPort potrai collegare fino a 3 monitor in contemporanea per un lavoro più produttivo.

Potrai avvalerti delle 5 porte USB, 2 delle quali con interfaccia 3.0 fino a 5 Gbps, per collegare periferiche come mouse, tastiera e controller di gioco, oppure le pendrive. La porta PD da 100 W è in grado di ricaricare e alimentare diversi device mentre tramite la porta Ethernet puoi avere internet più stabile. C’è anche un connettore per cuffie o microfono da 3,5 mm e 2 porte per inserire una scheda SD o microSD e scaricare file dal tuo smartphone, da una macchina fotografica o un Drone in modo semplice.

In un colpo solo potrai ottenere un dispositivo in grado di aumentare enormemente le porte del tuo computer con una piccola spesa. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Docking Station USB-C 14 in 1 42,21 euro, invece che 52,77 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.