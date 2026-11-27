Sfrutta il Black Friday Amazon per ottenere poco ingombro e tanta potenza con questo Mini Gaming PC dotato di un processore AMD Ryzen 7 e una scheda grafica Radeon 780M. Non perdere altro tempo perché sta andando a ruba. Acquistalo adesso a soli 569,99 euro! Con la crisi delle memorie questo è un prezzo davvero imperdibile e super conveniente.

Come dicevamo, questo Mini PC è dotato di processore Ryzen 7 8745HS che garantisce prestazioni impressionanti. Potrai anche goderti un multitasking estremamente fluido e un’esperienza utente eccellente per potenza e velocità nei processi. Sfruttalo per l’intrattenimento domestico, lo streaming video, la navigazione web, le attività di produttività e i videogiochi.

In dotazione trovi 16GB di RAM e 1TB di SSD per poter fare veramente di tutto. In pratica, si tratta di un Mini PC definitivo in grado di offrirti ottime prestazioni sia per produttività che per intrattenimento, oltre che per gaming. Dotato di WiFi 6 assicura una connettività senza intoppi ed estremamente reattiva. Collegalo a più display per gestire tutto il necessario in altissima qualità e comfort assoluto.

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