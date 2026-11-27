Il potente Microsoft Surface Pro dotato di 16GB di RAM e un display da 12 pollici è oggi in offerta speciale con oltre 500 euro di sconto al Black Friday di Amazon. Si tratta di una promozione incredibile e imperdibile da prendere al volo immediatamente. Questo dispositivo dotato di Windows offre tutta la produttività di un vero computer nella praticità di un tablet. Ordinalo ora a soli 786,75 euro, anziché 1299 euro.

Addirittura puoi optare per un pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. La consegna gratuita e velocissima è inclusa grazie alla tua iscrizione ad Amazon Prime che, tra l’altro, ti permette, in esclusiva, di accedere a questa incredibile offerta. Questo gioiellino è stato realizzato proprio per spingere produttività e intrattenimento a livelli mai visti prima.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon X Plus assicura prestazioni eccellenti e una silenziosità impareggiabile. Anche senza alimentazione tutto scorre senza lag. Inoltre, grazie alla nuova e potente batteria, puoi tranquillamente sfruttare ben 16 ore di autonomia per lavorare tutto il giorno senza dover ricaricare. Insomma, un vero e proprio mostro per caratteristiche e prestazioni.

Sbrigati perché sta andando a ruba e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro con il Black Friday di Amazon. Conferma l’ordine per il Microsoft Surface Pro con 513 euro di sconto!