Perfetto per l’attività fisica e per il monitoraggio della salute, Garmin Forerunner 265S è in sconto del 36% sul listino per il Black Friday. Il voto medio assegnato da oltre 3.100 recensioni su Amazon è pari a 4,7/5: una garanzia per lo smartwatch. A essere apprezzate sono soprattutto le funzionalità legate al fitness, con la tecnologia Coach che aiuta a ottenere sempre i migliori risultati, rilevando in modo approfondito le prestazioni e guidando la fase di recupero.

Garmin Forerunner 265S a -36% per il Black Friday

Ha davvero tutto, a partire dal display AMOLED touchscreen a colori perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Non mancano poi il supporto ai pagamenti in mobilità, alla possibilità di salvare la musica nella memoria interna per ascoltarla con gli auricolari Bluetooth e il GPS multi-band per una geolocalizzazione precisa. L’autonomia della batteria arriva fino a 15 giorni con una ricarica. Fai un salto sulla pagina dedicata all’orologio per tutti i dettagli.

Approfitta dello sconto del 36% sul listino del marchio e metti al polso Garmin Forerunner 265S con cassa da 42 mm in versione Whitestone al prezzo finale di soli 269,99 euro, il più conveniente da quando è in vendita. Nn devi attivare coupon o inserire codici, la riduzione della spesa è automatica. Nella scheda trovi anche altre colorazioni e taglie.

In questa giornata, Amazon festeggia il Black Friday con una ricca selezione di occasioni su prodotti di ogni categoria, dalla tecnologia agli articoli per la casa, fino a informatica, gaming e accessori. L’evento continuerà fino al 30 novembre, con il Cyber Monday. Tutti possono approfittarne, anche senza essere iscritti a Prime.