Amazfit Balance 3 è un ottimo smartwatch premium dai materiali resistenti e quasi indistruttibili. Infatti, il vetro è in zaffiro e la cassa in acciaio inox. Ciò che fa la differenza oggi è il prezzo. Crollato sotto la soglia del regalo, in questo momento lo acquisti a soli 247,42 euro, anziché 369,90 euro. L’offerta è disponibile solo ed esclusivamente in occasione del Black Friday di Amazon.

Una volta indossato al polso, questo orologio intelligente è in grado di informarti in merito alla tua capacità in tempo reale e a bilanciare sforzo, recupero e prestazioni. Tutto questo grazie all’unione tra la tecnologia HybridCharge, BioCharge, LifeLoad e Training Load. In pratica hai molto più di un personal trainer al polso. Un vero sistema informativo che registra la tua salute fisica e mentale.

La cassa in acciaio inox assicura un’ottima resistenza senza pesare eccessivamente. Il vetro in zaffiro antigraffio protegge perfettamente il brillante display AMOLED da ben 1,5 pollici e mantiene i tuoi dati sempre chiari e leggibili, anche sotto la luce diretta del sole. Insomma, un orologio elegante, sportivo e wild allo stesso tempo. La batteria integrata assicura fino a 21 giorni di autonomia.

Cosa stai aspettando? Conferma lo smartwatch Amazfit Balance 3 a soli 247,42 euro per il Black Friday Amazon!