È attivo lo sconto di Amazon che taglia il prezzo su AirPods 5, i nuovi auricolari wireless lanciati nei mesi scorsi da Apple. Sono perfetti per la musica, i podcast e qualsiasi altro contenuto, anche per guardare film e serie TV. Il merito è ovviamente del Black Friday: siamo arrivati alla giornata più calda dell’anno per lo shopping. Scegli la versione che preferisci tra quella con la custodia di ricarica USB-C oppure wireless, sono entrambe in promozione.

Crolla il prezzo degli AirPods 5 per il Black Friday

Non sono delle semplici cuffiette. La mela morsicata le ha progettate pensando alla compatibilità con le funzionalità AI come la traduzione in tempo reale di Live Translation. Altre caratteristiche che vale la pena segnalare sono la Transparency Mode per non avere sempre la percezione dell’ambiente circostante, l’equalizzazione di Adaptive EQ e l’esperienza d’ascolto ottimizzata da Adaptive Audio. Ancora, la tecnologia Conversation Awareness riduce automaticamente il volume quando si parla con qualcuno, non obbligando così a toglierli. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

La versione di AirPods 5 con custodia di ricarica è in forte sconto al prezzo di 119 euro (invece di 149 euro come da listino ufficiale), mentre quella con supporto wireless costa 149 euro (invece di 169 euro). Vendita e spedizione sono in entrambi i casi gestite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica. Se è un regale, per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa ci sarà tempo fino a metà gennaio.

Oggi è il Black Friday e su Amazon trovi migliaia di offerte per prodotti di ogni categoria, dall’elettronica alla smart home, passando per informatica e gaming. Gli sconti continueranno fino al 30 novembre, in occasione del Cyber Monday: sono accessibili a tutti, senza necessità di un abbonamento Prime.