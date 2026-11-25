In genere gli auricolari wireless ti danno fastidio dopo diverso tempo che li tieni alle orecchie e quindi hai bisogno di un modello specifico che risolva questo problema? Allora dai un’occhiata a questa promozione al Black Friday di Amazon per ottenere i CMF Clip Pro a 67,15 euro, invece che 79,95 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 16% sul prezzo di listino e ti fa risparmiare più di 12 euro e porta il prezzo al più basso finora registrato. Potrai inoltre scegliere tra 4 colorazioni differenti: grigio chiaro, grigio scuro, corallo e blu chiaro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

CMF Clip Pro: un ascolto perfetto senza nessun fastidio

La peculiarità dgli auricolari wireless CMF Clip Pro è sicuramente il design open-ear a clip che offre un comfort straordinario anche per un utilizzo prolungato. Il sistema di aggancio si fissa al padiglione auricolare attraverso una struttura flessibile a forma di C permettendoti inoltre di avere il pieno controllo di ciò che ti circonda. Senza contare che offrono un’autonomia di 10 ore con una singola ricarica a 32,5 ore con la custodia.

Hanno un driver dinamico da 10,8 mm a doppio magnete con audio Hi-Res e supporto codec LDAC per lo streaming audio di alta qualità con equalizzatore personalizzabile tramite app. Sono residenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54 e garantiscono un’ottima connessione, grazie al Bluetooth 5.4, che risulta velocissima e a bassissima latenza. In più avrai la possibilità di collegarli simultaneamente a due dispositivi per passare da uno all’altro in un attimo. Un’altra chicca e la custodia con ghiera rotante smart che ti permette di regolare il volume, gestire la riproduzione musicale rispondere o terminare le chiamate e molto altro.

Davvero una promozione coi fiocchi da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi vola su Amazon e acquista i tuoi CMF Clip Pro a 67,15 euro, invece che 79,95 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.