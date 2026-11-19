Sono trascorsi solo un paio di mesi dalla presentazione ufficiale degli AirPods 5, i nuovi auricolari wireless di casa Apple: eccoli in sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday, l’evento che inizia oggi e che ci accompagnerà fino al Cyber Monday. In dotazione ci sono un’architettura audio evoluta e il design open-ear tipico della serie, la qualità è quella garantita dalla mela morsicata, per chi non accetta compromessi durante la riproduzione della musica.

I nuovi AirPods 5 in sconto per il Black Friday 2026

A livello di funzionalità, spiccano quelle legate all’intelligenza artificiale, ad esempio Live Translation per la traduzione in tempo reale da una lingua diversa. Ci sono poi la Transparency Mode per non perdere il contatto con quanto c’è intorno, Adaptive EQ per l’equalizzazione e Adaptive Audio che imposta l’esperienza di ascolto in modo dinamico, oltre alla Conversation Awareness che riduce il volume quando si comincia a parlare. Visita la pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Da listino ufficiale della mela morsicata costerebbero 149 euro, ma grazie alla promozione di oggi puoi acquistare gli AirPods 5 al prezzo di 129 euro nella versione con custodia di ricarica USB-C. In alternativa, quella con supporto alla ricarica wireless è in offerta a 149 euro (invece di 169 euro). Devi solo scegliere quella che preferisci e risparmiare. La disponibilità è immediata e bisogna anche considerare la consegna gratuita assicurata già entro domani.

Amazon ha dato il via alla più importante iniziativa dell’anno dedicata allo shopping. La lunga Settimana del Black Friday è già in corso, con migliaia di articoli in sconto, in tutte le categorie dell’e-commerce. L’evento andrà avanti fino al Cyber Monday del 30 novembre ed è aperto a tutti: per partecipare non è necessario avere un abbonamento Prime, né nessuna altra sottoscrizione attiva.