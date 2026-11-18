Se non vuoi perderti nemmeno un piccolo suono durante le tue sessioni di gioco approfitta di questa promozione per portarti a casa delle cuffie da Gaming spettacolari a un ottimo prezzo. Se vai velocemente su Amazon puoi fare tue le Logitech G733 LIGHTSPEED a 74,99 euro, invece che 129,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon troviamo dunque uno sconto del 42%, per un risparmio totale di ben 55 euro. Tutto questo grazie al Black Friday in anticipo. Inoltre potrai decidere di acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Logitech G733 LIGHTSPEED: il meglio del meglio

Le cuffie wireless da Gaming Logitech G733 LIGHTSPEED sono indubbiamente tra le migliori in commercio e dunque a questa cifra sono da prendere a occhi chiusi. Si presentano con un design estremamente confortevole che ti permetterà di tenerle per tutto il tempo che desideri senza problemi. Godono infatti di morbidi cuscinetti imbottitura in memory foam e una fascia di sospensione regolabile e reversibile.

I driver PRO-G riducono al minimo la distorsione e riproducono un audio di qualità eccezionale per aiutarti a percepire anche quei minimi suoni che altrimenti ti perderesti. Mentre con il microfono da 6 mm dotato di filtri BLUE VO!CE potrai parlare con i tuoi alleati durante le partite online riuscendo a far percepire la tua voce al meglio. Il microfono è anche staccabile. Offrono una connessione wireless con il ricevitore che troverai incluso che abbatte totalmente la latenza e godono di una batteria che arriva fino a 29 ore.

Non tardare perché chiaramente un’occasione del genere non potrà durare a lungo. Allora goditi il Black Friday di Amazon in anticipo e acquista le tue Logitech G733 LIGHTSPEED a 74,99 euro, invece che 129,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.