Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds vanno oltre la musica

Non perderti una delle migliori promozioni che trovi su Amazon con il Black Friday in anticipo per ottenere uno dei migliori modelli di auricolari wireless in commercio a un prezzo conveniente. Stiamo parlando dei mitici Bose QuietComfort Earbuds che ora puoi avere a 109,95 euro, invece che 199,95 euro.

C’è dunque uno sconto pazzesco del 45% sul pezzo di listino indicato da Amazon, che ti permetterà di risparmiare la bellezza di 90 euro sul totale. E alla stessa cifra potrai scegliere tra diverse colorazioni, tra cui bianco, blu crepuscolo, blu ghiaccio, malva rosato, menta fresca, nero e rosa floreale. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofilis, selezionando l’opzione in pagina.

Bose QuietComfort Earbuds: audio coinvolgente e ANC

Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds si fanno sicuramente notare per il loro design estremamente compatto che ti permetterà quindi di tenerli alle orecchie per tutto il tempo che vuoi senza fastidio. Hanno degli inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie e pulsanti touch personalizzabili per gestire i brani musicali, il volume e molto altro.

L’audio è fedele all’originale e arriva potente e preciso per avere un maggiore coinvolgimento. Hanno microfoni interni che riescono a captare solo la tua voce e la restituiscono perfettamente. In più con la cancellazione attiva del rumore potrai usarli in qualsiasi posto senza che nessuno ti disturbi. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4, cosa che ti permette di usarli ad esempio mentre fai sport, e garantiscono la bellezza di 8 ore di autonomia con una singola ricarica.

Non perderti questa promozione davvero eccellente per ottenere delle cuffiette Bluetooth di grandissimo livello. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Bose QuietComfort Earbuds che ora puoi avere a 109,95 euro, invece che 199,95 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.