 Il miglior suono per 60 ore con le cuffie wireless Sennheiser MOMENTUM 4
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Il miglior suono per 60 ore con le cuffie wireless Sennheiser MOMENTUM 4

Le cuffie wireless Sennheiser MOMENTUM 4 hanno la cancellazione adattiva del rumore, la modalità trasparenza, 60 ore di autonomia e sono in offerta su Amazon.
Il miglior suono per 60 ore con le cuffie wireless Sennheiser MOMENTUM 4
Tecnologia Audio Hifi
Le cuffie wireless Sennheiser MOMENTUM 4 hanno la cancellazione adattiva del rumore, la modalità trasparenza, 60 ore di autonomia e sono in offerta su Amazon.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno dei migliori modelli di cuffie wireless in commercio che puoi avere a un prezzo molto interessante. Stiamo parlando delle Sennheiser MOMENTUM 4 che ora su Amazon puoi acquistare a 166,89 euro, invece che 369,90 euro.

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Sennheiser MOMENTUM 4: imbattibili cuffie wireless

Dal design al suono, passando per l’autonomia e di diverse funzioni, le Sennheiser MOMENTUM 4 sono cuffie wireless straordinarie. Offrono una grandissima comodità, grazie a padiglioni morbidi che avvolgono completamente le orecchie e un archetto imbottito e regolabile. Potrai gestire le tracce musicali, il volume e le chiamate in arrivo direttamente con i pulsanti posti sui padiglioni auricolari.

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I trasduttori da 42 mm garantiscono un suono preciso e potente che esalta i bassi e ti fa immergere completamente nella musica che stai ascoltando. Con la cancellazione adattiva del rumore potrai usarle anche in posti affollati senza doverti allontanare, mentre con la modalità trasparenza puoi parlare con qualcuno senza toglierle. I 4 microfoni digitali beamforming ti aiutano a fare chiamate cristalline. Inoltre, tramite l’app dedicata, potrai equalizzare il suono in base a ciò che stai ascoltando. Senza dimenticare che avrai un’autonomia che arriva fino a 60 ore con una ricarica completa.

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Non tardare perché un’occasione del genere ovviamente non potrà durare a lungo e sarebbe un peccato perderla. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Sennheiser MOMENTUM 4 a 166,89 euro, invece che 369,90 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 12 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
12 nov 2026
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