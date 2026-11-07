Suono potente, batteria enorme e impermeabilità: ecco JBL Tune Beam 2

Stai cercando delle cuffiette Bluetooth che siano comode per indossarle tutto il giorno, che garantiscano un’autonomia all’altezza e un suono preciso? Allora approfitta di questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello le JBL Tune Beam 2 a soli 59,90 euro, invece che 99,99 euro.

Con lo sconto del 40% sul prezzo indicato da Amazon siamo di nuovo vicini al minimo storico e potrai risparmiare 40 euro circa sul totale. Alla stessa cifra potrai scegliere tra la colorazione nera e quella bianca e puoi pagarle anche in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

JBL Tune Beam 2: pochi rivali a questo prezzo

Possiamo dire che una assoluta certezza che a un prezzo del genere è davvero difficile trovare delle cuffie Bluetooth di questa caratura, come le JBL Tune Beam 2. Innanzitutto offrono una grandissima comodità e quindi potrai tenerle per tutto il giorno senza nemmeno accorgerti di averle. E sono anche impermeabili con certificazione di grado IP54.

La cancellazione adattiva del rumore ti permette di ascoltare musica e fare chiamate senza nessuna distrazione mentre la modalità ambiente ti dà la possibilità di parlare con qualcuno senza togliere le cuffiette. Offrono una connessione multipoint eccezionalmente veloce e a bassissima latenza. Dunque potrei associare più dispositivi contemporaneamente per passare da uno all’altro in un attimo. Hanno comandi touch per gestire le varie impostazioni e 6 microfoni per chiamati nitide. Ultima cosa, non meno importante, una straordinaria autonomia che arriva fino a 48 ore complessive e circa 8 ore singolarmente.

Una grandissima opportunità per avere ciò che hai sempre desiderato senza dover spendere un patrimonio. Perciò vai all’istante su Amazon e acquista le tue JBL Tune Beam 2 a soli 59,90 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.