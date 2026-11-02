Un suono bellissimo e una grande comodità: Sony WF-C710N

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti consente di avere degli auricolari wireless eccellenti a un prezzo conveniente. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C710N a 59 euro, invece che 69 euro.

Con lo sconto del 14% il prezzo torna al minimo storico finora registrato su Amazon e quindi è una grandissima occasione. Soprattutto perché avrai delle cuffiette senza fili comode e con un grande audio che regalano inoltre un’autonomia niente male. Fai presto dato che la promo non durerà in eterno.

Sony WF-C710N: gli auricolari da non perdere oggi

I Sony WF-C710N sono senza dubbi degli ottimi auricolari wireless e quindi a questo prezzo sono da prendere al volo, senza pensarci troppo. Grazie alle loro dimensioni esigue con inserti in silicono che si ancorano bene alle orecchie le potrai tenere per molto tempo senza problemi. In più sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4, cosa che ti consente di usarle quando fai attività sportiva.

Con la connessione multipoint le puoi collegare a più dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro in un attimo. Offre anche l’upscaling DSEE con equalizzazione a 5 bande personalizzabile nell’app dedicata. I bassi sono profondi e corposi mentre gli alti e medi ben bilanciati per una audio d’eccellenza. Inoltre godono della cancellazione del rumore per chiamate perfette in qualsiasi posto e della modalità ambiente per parlare senza togliere gli auricolari. Ultima cosa interessante che segnaliamo è la batteria che può durare fino a 30 ore complessive.

Non perdere questa opportunità straordinaria. Prima che tutto finisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello i Sony WF-C710N a 59 euro, invece che 69 euro. Se completi l’ordine adesso li ri

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