Cuffie a conduzione ossea per corsa, bici, nuoto e tanto altro (42€)

Se sei uno sportivo e ti piace ascoltare la musica mentre svolgi le tue attività approfitta di questa promozione speciale che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello queste cuffie a conduzione ossea a soli 42,99 euro, invece che 109,99 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è uno sconto del 61% che taglia il prezzo drasticamente e ti permette di risparmiare 67 euro sul totale. Tieni presente però che l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro, ragion per cui dovrai essere veloce.

Cuffie a conduzione ossea estremamente versatili

Sicuramente una delle cose che spicca di queste cuffie a conduzione ossea è la loro straordinaria versatilità che ti permette quindi di usarle in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. Offrono infatti un design studiato per essere comode e allo stesso tempo garantire la massima stabilità quando sei in movimento. L’archetto va dietro la testa e si posiziona intorno alle orecchie offrendo un suono eccezionale.

Sono impermeabili con la certificazione di grado IPX8 e dunque le potrai usare tranquillamente per nuotare. Garantiscono anche una connessione veloce e senza latenza con la tecnologia Bluetooth 6.0. Sulla parte laterale destra dell’archetto sono posizionati dei pratici comandi che ti permetteranno di regolare il volume, gestire le tracce musicali, rispondere alle chiamate e passare dalla modalità Bluetooth alla modalità MP3. Infatti godono di una memoria da 8 GB dove potrai archiviare le tue canzoni preferite e quindi ascoltarle anche senza l’ausilio di uno smartphone o di un altro dispositivo collegato.

Insomma una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire. Per cui vai velocemente su Amazon e acquista le tue cuffie a conduzione ossea a soli 42,99 euro, invece che 109,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.