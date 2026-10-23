 Auricolari wireless a clip Baseus Bowie MC1 per un comfort ineguagliabile
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Auricolari wireless a clip Baseus Bowie MC1 per un comfort ineguagliabile

Con gli auricolari wireless a clip Baseus Bowie MC1 puoi ascoltare la musica per tutto il giorno senza nemmeno accorgerti di averli.
Auricolari wireless a clip Baseus Bowie MC1 per un comfort ineguagliabile
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Con gli auricolari wireless a clip Baseus Bowie MC1 puoi ascoltare la musica per tutto il giorno senza nemmeno accorgerti di averli.
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Con così tanti modelli di auricolari wireless in commercio a volte diventa difficile capire quello che più si adatta alle proprie esigenze. Oggi però ti segnaliamo una promozione davvero interessantissima. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere altro carrello i Baseus Bowie MC1 a 34,29 euro, invece che 69,99 euro.

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Baseus Bowie MC1: la comodità prima di tutto

Gli auricolari wireless Baseus Bowie MC1 sono pensati per essere estremamente confortevoli e quindi potrai indossarli per tutto il giorno senza nemmeno accorgerti di averli. Questo grazie a un design a clip open-ear che garantisce un ancoraggio perfetto senza premere eccessivamente sulle orecchie. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP57.

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Godono di driver da 10 mm con membrana LCP, una struttura a 3 magneti e un’ampiezza di 8 mm con algoritmo AI per un audio eccellente. Hanno la cancellazione del rumore che ti permette sia di ascoltare la musica in ogni ambiente senza distrazioni, sia di fare chiamate perfettamente udibili. E potrai anche parlare fisicamente con chi ti sta accanto senza necessariamente togliere gli auricolari. Garantiscono anche una connessione estremamente rapida e a bassissima latenza con la tecnologia Bluetooth 5.4. E li potrai associare velocemente i tuoi dispositivi. Infine, con una singola ricarica garantiscono 9 ore di ascolto e 40 ore complessive con la custodia.

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Pubblicato il 23 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
23 ott 2026
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