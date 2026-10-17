Auricolari wireless da 55 ore, con 6 microfoni e IP55: CMF Buds 2 in offerta

Per avere degli auricolari wireless di ottima qualità non serve spendere troppi soldi. Dai un’occhiata a questa promozione speciale che ti stiamo segnalando e fai il colpaccio. Se vai ora su Amazon puoi aggiudicarti i CMF Buds 2 a 35,97 euro, invece che 49,95 euro.

Dal prezzo di listino c’è uno sconto del 28% che ti consente di risparmiare 14 euro sul totale e potrai scegliere tra due colorazioni differenti alla stessa cifra: arancione e verde chiaro. Non tardare perché ovviamente le unità disponibili non sono infinite.

CMF Buds 2: rapporto qualità prezzo eccezionale

Gli auricolari wireless CMF Buds 2 offrono un rapporto qualità prezzo straordinario e con questo sconto è veramente difficile trovare di meglio. Hanno driver da 11 mm in PMI per garantire bassi corposi e alti chiari senza trascurare la risoluzione della voce che arriva sempre precisa. Tra le diverse tecnologie di cui sono dotati c’è l’audio spaziale per un’esperienza d’ascolto che simula quella del cinema e la cancellazione del rumore ibrida fino a 48 dB per non avere disturbi.

Sono dotati di ben a 6 microfoni con Clear Voice Technology 3.0, alimentata dall’intelligenza artificiale, per garantire sempre chiamate perfette. Inoltre offrono una connessione veloce e senza latenza fino a due dispositivi contemporaneamente per non doverli associare e dissociare in continuazione. Potrai tenerle alle orecchie per 7,5 ore continue e per 55 ore complessive con la custodia. Lato design possiamo notare gli inserti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie, lo stelo piccolo e l’impermeabilità di grado IP55. Inoltre hanno i controlli touch che risultano molto comodi.

Una grandissima promozione dunque da non lasciarsi sfuggire. Prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista i tuoi CMF Buds 2 a 35,97 euro, invece che 49,95 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.