 Auricolari wireless da 55 ore, con 6 microfoni e IP55: CMF Buds 2 in offerta
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Auricolari wireless da 55 ore, con 6 microfoni e IP55: CMF Buds 2 in offerta

Gli auricolari wireless CMF Buds 2 offrono 55 ore complessive di autonomia, sono impermeabili e garantiscono un audio premium.
Auricolari wireless da 55 ore, con 6 microfoni e IP55: CMF Buds 2 in offerta
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Gli auricolari wireless CMF Buds 2 offrono 55 ore complessive di autonomia, sono impermeabili e garantiscono un audio premium.
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CMF Buds 2: rapporto qualità prezzo eccezionale

Gli auricolari wireless CMF Buds 2 offrono un rapporto qualità prezzo straordinario e con questo sconto è veramente difficile trovare di meglio. Hanno driver da 11 mm in PMI per garantire bassi corposi e alti chiari senza trascurare la risoluzione della voce che arriva sempre precisa. Tra le diverse tecnologie di cui sono dotati c’è l’audio spaziale per un’esperienza d’ascolto che simula quella del cinema e la cancellazione del rumore ibrida fino a 48 dB per non avere disturbi.

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Sono dotati di ben a 6 microfoni con Clear Voice Technology 3.0, alimentata dall’intelligenza artificiale, per garantire sempre chiamate perfette. Inoltre offrono una connessione veloce e senza latenza fino a due dispositivi contemporaneamente per non doverli associare e dissociare in continuazione. Potrai tenerle alle orecchie per 7,5 ore continue e per 55 ore complessive con la custodia. Lato design possiamo notare gli inserti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie, lo stelo piccolo e l’impermeabilità di grado IP55. Inoltre hanno i controlli touch che risultano molto comodi.

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Pubblicato il 17 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
17 ott 2026
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