Batteria da 50 ore, connessione multipoint e design pieghevole: cuffie wireless JVC

Approfitta subito di questa ottima promozione che trovi solo su Amazon per portarti a casa delle cuffie wireless straordinarie a un prezzo veramente bassissimo. Stiamo parlando delle mitiche cuffie wireless JVCche ora puoi avere a soli 29,99 euro, invece che 39,90 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon troviamo quindi uno sconto del 25% che ti fa risparmiare circa 10 euro sul totale. Grazie a un design confortevole, a un’ottima batteria e a una connessione a più dispositivi senza latenza potrai goderti musica e chiamate in ogni momento.

Cuffie wireless JVC: un best buy a questa cifra

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo delle cuffie wireless JVC è ciò che le rende uno dei migliori acquisti nella categoria. Difficilissimo da battere. Ma non è solo il prezzo la cosa interessante. Offrono un design estremamente confortevole con cuscinetti morbidi, un archetto regolabile e imbottito e si piegano per occupare meno spazio quando ad esempio le devi infilare in una borsa.

Garantiscono un suono potente e preciso che con l’app dedicata potrai equalizzare l’audio personalizzandolo come desideri. In più il microfono integrato ti permette di fare chiamate a mani libere. Offrono una connessione multipoint con la tecnologia Bluetooth 5.3 che risulta estremamente affidabile e garantisce anche una bassissima latenza. Potrai quindi, tra le altre cose, collegarle simultaneamente a due dispositivi e passare dall’uno all’altro in un attimo. E poi c’è la batteria gigantesca che arriva fino a 50 ore con una singola ricarica e puoi usare anche il cavo jack da 3,5 mm incluso.

Insomma una di quelle opportunità più uniche che rare da non farsi sfuggire assolutamente. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless JVC a soli 29,99 euro, invece che 39,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.