Apple AirPods 5 con cancellazione del rumore in promo su Amazon

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria che ti permette di avere le nuove cuffiette Bluetooth di Apple a un prezzo eccezionale da non perdere. Se vai subito su Amazon puoi avere le Apple AirPods 5 a soli 139 euro, invece che 149 euro.

Questa è la versione con custodia di ricarica USB e sul prezzo di partenza indicato da Amazon puoi risparmiare 10 euro, grazie allo sconto del 7%. Una grande opportunità, soprattutto se consideri che sono uscite davvero da pochissimo. Ovviamente l’offerta non potrà durare in eterno per cui fai alla svelta.

Apple AirPods 5: un grande prezzo senza rivali

Le Apple AirPods 5 hanno sicuramente pochi rivali e quindi a questa cifra sono da prendere al volo. La cosa interessante è che Apple ha deciso di aggiornare la tecnologia di cancellazione attiva del rumore in tutte le sue versioni, per cui la troviamo anche in questa. Ciò significa che potrai ascoltare la musica senza distrazioni e anche le chiamate in ambienti rumorosi non saranno un problema.

Puoi usare la modalità trasparenza quando stai parlando con una persona senza togliere le cuffiette perché riescono a “rilevare la conversazione” adeguando in automatico il volume. Inoltre puoi ascoltare la traduzione in tempo reale da una lingua sfruttando l’intelligenza artificiale. C’è sempre l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa e l’equalizzazione adattiva per un suono pulito e potente. Garantiscono la protezione per l’acqua e la polvere certificata IP57 e un’autonomia che arriva a 4 ore con una ricarica completa e 20 ore con la custodia.

Non tardare perché sarebbe un peccato perdere questa occasione d’oro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Apple AirPods 5 a soli 139 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.