Leggerissimi, invisibili e con ANC: Google Pixel Buds 2a al 20%

La scelta degli auricolari wireless non è da prendere per scontata, un po’ perché ci sono tantissimi modelli in circolazione e un po’ perché si rischia di non avere ciò che si desidera. Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che trovi su Amazon che ti permette di avere i Google Pixel Buds 2a a 119 euro, invece che 149 euro.

Con lo sconto del 20% sul prezzo di partenza indicato da Amazon potrai risparmiare 30 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa degli auricolari senza fili straordinari. Sono comodi, appena percettibili, hanno la cancellazione attiva del rumore e sono resistenti all’acqua. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Google Pixel Buds 2a: niente rinunce, solo il meglio

I Google Pixel Buds 2a sono indubbiamente tra i migliori auricolari wireless in commercio ed ecco perché a questa cifra non sono da perdere. Sono progettati per essere quasi invisibili una volta che li infili alle orecchie e potrai fissarli perfettamente grazie a uno stabilizzatore girevole. I driver da 11 mm e l‘equalizzatore a 5 bande ti permetteranno di ascoltare la tua musica preferita in modo sempre preciso.

All’interno possiedono dei microfoni che riescono a captare solo la tua voce restituendola al meglio e con la cancellazione attiva del rumore non dovrai nemmeno allontanarti in mezzo a una folla. Puoi gestire le chiamate, le tracce musicali e volume con i comandi posti su ogni auricolare e potrai parlare con Gemini in vivavoce. Sono resistenti all’acqua e hanno una batteria che arriva fino a 7 ore con una singola ricarica e 20 ore con la custodia.

Una grande promozione da non farsi sfuggire assolutamente. Per cui i fiondati su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds 2a a 119 euro, invece che 149 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.