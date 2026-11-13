Il Black Friday in anticipo regala le XIAOMI Redmi Headphones Neo a 39€

Sfrutta anche tu i giorni antecedenti al Black Friday per avere alcune delle migliori offerte anticipate e portarti a casa i dispositivi che hai sempre voluto a molto meno del loro prezzo. Ora su Amazon puoi avere le XIAOMI Redmi Headphones Neo a soli 39,99 euro, invece che 59,99 euro.

Con lo sconto dunque del 33% sul prezzo di partenza indicato da Amazon avrai uno risparmio di 20 euro e potrai ottenerle al minimo storico. Allo stesso prezzo poi scegliere tra la colorazione blu e quella bianca.

XIAOMI Redmi Headphones Neo: grande acquisto a prezzo shock

Le cuffie wireless XIAOMI Redmi Headphones Neo sono studiate per essere confortevoli, garantiscono un ottimo audio e una grande autonomia. Partendo dal primo aspetto possiamo notare dei padiglioni realizzati in pelle sintetica che avvolgono completamente le orecchie e garantiscono un isolamento acustico eccellente. Mentre l’archetto è imbottito sulla parte superiore ed è regolabile. Inoltre potrai sfruttare sia la connessione Bluetooth 5.4, veloce e stabile, che quella con il cavo.

Hanno un driver dinamico da 40 mm con rivestimento in titanio per garantire bassi profondi e un suono eccezionale e fedelissimo all’originale. Inoltre con l’app dedicata potrai equalizzare l’audio nel modo che desideri. Non solo potrai ascoltare la musica ma, grazie a 3 microfoni dotati di riduzione del rumore con intelligenza artificiale, riuscirai a fare chiamate perfette in qualsiasi ambiente. Offrono una doppia connessione ai tuoi dispositivi e un’autonomia che arriva fino a 72 ore con una ricarica completa.

Che stai aspettando? Chiaramente si tratta di un’occasione imperdibile ma le unità disponibili a questa cifra non sono infinite. Per cui vai all’istante su Amazon e acquista le tue XIAOMI Redmi Headphones Neo a soli 39,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.