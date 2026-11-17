Oggi su Amazon puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa degli auricolari wireless di ottimo livello pagandoli veramente pochissimo. Stiamo parlando dei mitici CMF Buds 2 di Nothing che ora puoi avere a 27,95 euro, invece che 49,95 euro.

Con lo sconto del 44%, sul prezzo di partenza indicato da Amazon, il risparmio è davvero notevole e soprattutto potrai avere delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Sono comodissime, hanno la doppia connessione, sono resistenti all’acqua e alla polvere e garantiscono un audio eccezionale. In più, alla stessa cifra potrai avere due colorazioni: arancione e grigio scuro.

CMF Buds 2 by Nothing: a questo prezzo sono un vero affare

Senza ombra di dubbio possiamo dire che gli auricolari wireless CMF Buds 2 by Nothing a questa cifra sono uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria. Hanno un driver personalizzato da 11 mm in PMI con effetti di audio spaziale che ti permetterà di ascoltare la musica in modo molto coinvolgente. Inoltre ci sono 6 microfoni HD con Voice Technology 3.0 e Noise Reduction 3.0 che ti permetteranno di fare chiamate nitide.

Grazie alla certificazione di grado IP55 sono resistenti all’acqua e alla polvere e quindi potrai tenerle tranquillamente mentre svolgi attività sportive anche all’aperto e mentre piove. Offrono una doppia connessione che ti consentirà di connetterle apunto a due dispositivi contemporaneamente per passare da uno all’altro in un attimo senza doverle associare e dissociare in continuazione. Offrono un design confortevole con inserti in silicone morbido e una durata della batteria che arriva a 7,5 ore con una singola ricarica e 55 ore con la custodia.

Non tardare perché sicuramente un’occasione del genere è più unica che rara. Perciò approfitta del Black Friday in anticipo di Amazon e fai i tuoi i CMF Buds 2 di Nothing a 27,95 euro, invece che 49,95 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.