Soprattutto durante le partite online concitate, sentire da che parte proviene ogni piccolo suono e rumore può fare la differenza tra vincere e perdere. Se dunque stai pensando di acquistare degli auricolari wireless da Gaming approfitta di questa promozione al Black Friday di Amazon. Oggi puoi avere gli straordinari Sony INZONE Buds a soli 99 euro, invece che 149 euro.

Con lo sconto quindi del 33% sul prezzo di partenza indicato sullo Store ufficiale potrai risparmiare 50 euro sul totale e soprattutto potrai avere degli auricolari wireless da Gaming fantastici. Inoltre la promozione ti permette di pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Sony INZONE Buds: restituisce fedelmente ogni suono

La cosa importante durante un videogioco non è semplicemente sentire i suoni ma che siano fedeli all’originale e che provengano dalla giusta direzione. Ecco perché gli auricolari wireless da Gaming Sony INZONE Buds fanno una differenza abissale. Integrano un driver da 8,4 mm con audio spaziale che garantisce un realismo veramente incredibile. E con la tecnologia Noise Cancelling non ti disturberà nessuno.

Grazie alle ricevitore USB Type-C offrono una latenza inferiore ai 30 ms e dunque non ci saranno assolutamente ritardi tra il video e l’audio. E poi offrono la bellezza di 12 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 24 ore con la custodia. Sono estremamente confortevoli e leggeri. Aderiscono perfettamente all’orecchio e garantiscono un ottimo isolamento acustico. Ci sono poi dei controlli personalizzati per regolare il volume, gestire il microfono e tanto altro.

Non tardare perché un’occasione del genere chiaramente sparirà a breve e sarebbe davvero un peccato perderla. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless da Gaming Sony INZONE Buds a soli 99 euro, invece che 149 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.