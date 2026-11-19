Amazon ha deciso di farti un regalo con il Black Friday permettendoti di acquistare le Cuffie Apple AirPods Max a un prezzo da sogno. Cosa stai aspettando? Mettile in carrello a soli 419 euro! Solitamente di listino costano 579 euro. Si tratta di un’offerta imperdibile da prendere al volo se da tempo stavi sognando di indossarle per ascoltare la tua musica preferita a casa o in viaggio.

Grazie ad Amazon puoi anche decidere di pagarle un po’ alla volta con il tasso zero in cinque rate mensili da soli 83,80 euro al mese, senza interessi. La consegna gratuita e veloce è inclusa con Prime. Acquistandole adesso potresti riceverle probabilmente già domani. Niente attese e avrai subito la possibilità di goderti un audio decisamente immersivo e senza distrazioni.

La cancellazione attiva del rumore di livello pro è fino a 2 volte più efficace rimuovendo tutti i rumori di fondo permettendoti di immergerti nella musica. L’audio spaziale rende tutto ancora più immersivo e pazzesco. Avvicinale al tuo dispositivo Apple e tocca Connetti sul display per metterle subito in funzione e abbinarle.

Stanno andando a ruba con il Black Friday di Amazon. Conferma l’ordine per le Cuffie Apple AirPods Max a soli 419 euro!