Stai pensando di sfruttare il Black Friday per fare un regalo a tuo figlio che è un patito dei videogame e gli serve un monitor da Gaming? O semplicemente devi acquistare un nuovo schermo? Allora approfitta dell’offerta e portati a casa il monitor da Gaming AOC a soli 99 euro, invece che 117,99 euro.

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Monitor da Gaming AOC: tutto quello di cui hai bisogno a prezzo mini

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del monitor da Gaming AOC è ciò che oggi lo rende una delle migliori occasioni del momento. Sotto i 100 euro è davvero difficile trovare qualcosa che abbia le caratteristiche che invece troviamo qui. Ad esempio possiamo notare una cornice ultrasottile con una diagonale da circa 24 pollici per una maggiore visione. Che c’è un pannello Fast IPS con refresh rate da 260 Hz (overclock) e risposta di appena 1 ms per garantire sempre immagini perfettamente dettagliate anche quando sono molto veloci.

Gode di una risoluzione 1920 x 1080 p FHD con colori estremamente brillanti, grazie anche all’HDR10. Ha una bassa emissione di luce blu per garantire meno affaticamento visivo e dunque poter stare davanti al monitor tutto il tempo che vuoi senza problemi. Inoltre è compatibile con G-Sync permettendoti quindi di sincronizzare perfettamente le schede grafiche NVIDIA di nuova generazione con questo monitor, e offrendo un risultato decisamente migliore.

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