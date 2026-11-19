Vale la pena segnalare lo sconto dedicato a Samsung Odyssey OLED G5, il monitor gaming dalle ottime prestazioni, oggi in promozione su Amazon per la Settimana del Black Friday. È l’ideale per giocare su PC e console, non lascia nulla al caso sia in termini di qualità visiva che per quanto riguarda il design. Diamo uno sguardo veloce alle sue caratteristiche principali, per capire cosa ha da offrire in cambio di una spesa relativamente contenuta.

Samsung Odyssey OLED G5 in sconto al Black Friday

Ha un pannello con risoluzione QHD (2560×1440 pixel) e proporzioni 16:9, supporto alla tecnologia HDR10, Glare Free, refresh rate fa 180 Hz per una fluidità senza compromessi, tempo di risposta ridotto a soli 0,03 ms e compatibilità con G-Sync. Le porte di connessione presenti sono HDMI e DisplayPort, senza dimenticare l’ingresso audio. Le dimensioni? Sono pari a 60,99×46,38×23,45 centimetri considerando anche la base. Per altre informazioni su specifiche e funzionalità integrate rimandiamo alla pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di oggi e acquista il monitor gaming Samsung Odyssey OLED G5 da 27 pollici al prezzo finale di 329 euro, il più basso da quando è in vendita. Cambierà il tuo modo di giocare. Nella confezione sono inclusi il cavo di alimentazione e quello HDMI. La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratuita, direttamente a casa.

Il Black Friday è arrivato in anticipo su Amazon, dove è già partito il lungo evento dedicato allo shopping e al risparmio. Ci sono migliaia di prodotti con offerte che rimarranno disponibili fino al Cyber Monday del 30 novembre. Per acquistare a prezzo scontato non è necessario avere un abbonamento Prime.