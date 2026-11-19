Se stai pensando di comprare un nuovo monitor da mettere sulla scrivania, la Settimana del Black Friday su Amazon è l’occasione giusta. Da oggi sono attivi molti sconti in ogni categoria dell’e-commerce: qui ci concentriamo su quelli più convenienti per acquistare uno schermo, risparmiando.
Black Friday: i migliori monitor in offerta
Iniziamo con LG 27US500 e con il suo pannello 4K da 27 pollici, adatto al lavoro e allo studio. L’offerta dedicata lo rende un affare da cogliere al volo per chi sta cercando un modello versatile e di qualità.
LG Monitor 27US500, 27″ Ultra HD 4K, IPS, HDR 10 per lavoro e studio | Colori accurati con DCI-P3 90%, Refresh Rate 60Hz, FreeSync, HDMI 2.0, DP, Uscita Cuffie, Bianco
198,81€218,80€-9%
Più piccolo nella diagonale, Dell 24 Plus da 24 pollici è protagonista di un forte sconto. In questo caso il formato è Full HD, la frequenza di aggiornamento arriva a 144 Hz.
Dell 24 Plus Monitor – S2425HSM, Full HD (1920×1080), 144Hz, IPS, 1ms MPRT | AMD FreeSync, 99% sRGB, Regolabile in Altezza, Altoparlanti integrati, 2 HDMI, 3 Anni di Garanzia, Bianco
118,15€134,20€-12%
Torniamo al 4K con la promozione sul Samsung ViewFinity S7 S70H da 27 pollici. Supporta funzionalità avanzate come la la configurazione dello schermo diviso attraverso il software Display Manager.
Samsung Monitor HRM ViewFinity S7 S70H (LS27H704EAUXEN), Flat, 27″, 4K
179,90€259,00€-31%
Philips 27E1N1800AE/00 ha dalla sua un pannello 27 pollici da 100 Hz, una porta USB-C e il tempo di risposta ridotto a soli 1 ms. Lo trovi in offerta su Amazon per la Settimana del Black Friday.
PHILIPS Monitor 27E1N1800AE 27 pollici 3840×2160, UHD, 60Hz, IPS Panel, 4ms GtG, Speakers, Height Adjustment, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) HDR10, Nero
149,90€219,00€-32%
Dimensioni più generose per LG UltraFine Ergo 32, uno schermo IPS da 32 pollici con risoluzione 4K progettato per la scrivania, grazie a uno stand laterale regolabile. Dai uno sguardo allo sconto dedicato se cerchi un modello per la produttività.
LG UltraFine Ergo 32UN880K Monitor 32″ IPS Ultra HD 4K con Stand Regolabile | Stand Ergo regolabile, speaker stereo integrati e colori accurati DCI-P3 95% per lavorare in comfort
359,99€399,88€-10%
Passiamo ai monitor per il gaming, partendo dalla promozione su MSI MAG 274QP X24. È un 27 pollici di tipo Quantum Dor OLED con risoluzione 2560×1440 pixel, refresh rate da 240 Hz, supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium.
msi MAG 274QPA QD-OLED X24 Monitor Gaming 27″ WQHD -Quantum Dot OLED (2560 x 1440), 240 Hz, 0,03 ms, Compatibile G-SYNC, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1, DP 1.4a, Regolabile in Inclinazione/Altezza
369,00€
Alienware AW2525HM (marchio Dell) si spinge invece fino a 320Hz, per una fluidità al top della categoria. È un 24,5 pollici in formato Full HD con tempo di risposta pari a 0,5 ms. Eccolo in offerta.
Alienware 25 Monitor Gaming – AW2525HM, FHD (1920×1080), 320Hz, Fast IPS | 0.5ms, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, DisplayPort, 2 HDMI, 3 USB, 3 Anni di Garanzia
194,65€211,64€-8%
Stessa diagonale per il Samsung Odyssey G4 in promozione oggi. Il brand è una garanzia, arriva a 300 Hz ed è compatibile con HDR10.
Ne cerchi uno curvo? C’è lo sconto su Gigabyte GS27QCA da 27 pollici, in formato QHD. Le porte integrate son HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4.
Gigabyte GS27QCA 27″ QHD Monitor Gaming Curvo – 2560 x 1440, 180Hz, 1ms, 250 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
129,00€
In alternativa, AOC CQ32G4VE arriva a 32 pollici, sempre curvo. Il prezzo è stracciato, ancora più conveniente per l’evento su Amazon.
AOC Gaming Monitor CQ32G4VE 32 pollici Curvo 2560×1440, WQHD, 180Hz, Fast VA Panel, 1ms GtG, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) HDR10, FreeSync, Nero
165,50€
Chiudiamo con un modello portatile da 15,6 pollici: ASUS ZenScreen MB169CK. È in offerta e strizza l’occhio a chi necessita di un secondo schermo da avere sempre con sé.
ASUS ZENSCREEN MB169CK, Monitor Portatile da 15, 6″ IPS FHD, Nero | (1920 x 1080), Doppia Porta USB-C, Mini-HDMI, Tecnologia Flicker Free e Filtro Luce Blu, Superficie Anti-Riflesso
89,00€104,00€-14%
Dai prodotti tecnologici agli accessori per la casa, passando per moltissimi altri articoli, il catalogo Amazon è pronto per l’evento più atteso dell’anno: la Settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata. Si concluderà il 30 novembre e le offerte sono accessibili a tutti, anche senza abbonamento.