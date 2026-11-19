Se stai pensando di comprare un nuovo monitor da mettere sulla scrivania, la Settimana del Black Friday su Amazon è l’occasione giusta. Da oggi sono attivi molti sconti in ogni categoria dell’e-commerce: qui ci concentriamo su quelli più convenienti per acquistare uno schermo, risparmiando.

Black Friday: i migliori monitor in offerta

Iniziamo con LG 27US500 e con il suo pannello 4K da 27 pollici, adatto al lavoro e allo studio. L’offerta dedicata lo rende un affare da cogliere al volo per chi sta cercando un modello versatile e di qualità.

Più piccolo nella diagonale, Dell 24 Plus da 24 pollici è protagonista di un forte sconto. In questo caso il formato è Full HD, la frequenza di aggiornamento arriva a 144 Hz.

Torniamo al 4K con la promozione sul Samsung ViewFinity S7 S70H da 27 pollici. Supporta funzionalità avanzate come la la configurazione dello schermo diviso attraverso il software Display Manager.

Philips 27E1N1800AE/00 ha dalla sua un pannello 27 pollici da 100 Hz, una porta USB-C e il tempo di risposta ridotto a soli 1 ms. Lo trovi in offerta su Amazon per la Settimana del Black Friday.

Dimensioni più generose per LG UltraFine Ergo 32, uno schermo IPS da 32 pollici con risoluzione 4K progettato per la scrivania, grazie a uno stand laterale regolabile. Dai uno sguardo allo sconto dedicato se cerchi un modello per la produttività.

Passiamo ai monitor per il gaming, partendo dalla promozione su MSI MAG 274QP X24. È un 27 pollici di tipo Quantum Dor OLED con risoluzione 2560×1440 pixel, refresh rate da 240 Hz, supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium.

Alienware AW2525HM (marchio Dell) si spinge invece fino a 320Hz, per una fluidità al top della categoria. È un 24,5 pollici in formato Full HD con tempo di risposta pari a 0,5 ms. Eccolo in offerta.

Stessa diagonale per il Samsung Odyssey G4 in promozione oggi. Il brand è una garanzia, arriva a 300 Hz ed è compatibile con HDR10.

Ne cerchi uno curvo? C’è lo sconto su Gigabyte GS27QCA da 27 pollici, in formato QHD. Le porte integrate son HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4.

In alternativa, AOC CQ32G4VE arriva a 32 pollici, sempre curvo. Il prezzo è stracciato, ancora più conveniente per l’evento su Amazon.

Chiudiamo con un modello portatile da 15,6 pollici: ASUS ZenScreen MB169CK. È in offerta e strizza l’occhio a chi necessita di un secondo schermo da avere sempre con sé.

Dai prodotti tecnologici agli accessori per la casa, passando per moltissimi altri articoli, il catalogo Amazon è pronto per l’evento più atteso dell’anno: la Settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata. Si concluderà il 30 novembre e le offerte sono accessibili a tutti, anche senza abbonamento.