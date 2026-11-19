Ci sono anche tutte le Fire TV Stick in sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday, l’evento dedicato allo shopping online che prende il via oggi. Sono i dispositivi che trasformano il televisore in una Smart TV, semplicemente collegandoli alla porta HDMI e alla rete Wi-Fi di casa. Vediamo cosa offrono i diversi modelli del catalogo.

Tutte le Fire TV Stick in sconto al Black Friday

Partiamo da Fire TV Stick HD, la più venduta. È protagonista di una promozione che la porta a prezzo stracciato. Ha in dotazione il telecomando vocale con supporto ad Alexa+ e supporta la risoluzione Full HD per vedere i contenuti in alta definizione.

Passiamo all’offerta dedicata alla Fire TV Stick 4K Select che, come si intuisce dal nome, è la scelta ottimale per chi ha un televisore Ultra HD. Ha in dotazione la nuova piattaforma Vega OS.

Prestazioni incrementate con la Fire TV Stick 4K Plus, che ha dalla sua la connettività Wi-Fi 6, High Dynamic Range 10+ e un processore quad core. Amazon la sta proponendo con un forte sconto per l’evento del Black Friday.

Proseguiamo con il modello di ultima generazione, la nuova Fire TV Stick 4K. È in promozione con il telecomando riprogettato, un design migliorato e 8 GB di memoria interna.

In conclusione, un form factor diverso, ma con la stessa anima: è Fire TV Cube, anch’esso rinnovato di recente nelle specifiche. Lo trovi in offerta con la connettività Wi-Fi 6E e altoparlante integrato.

La stagione dei grandi sconti è ufficialmente aperta su Amazon. Con la Settimana del Black Friday sono arrivate migliaia di promozioni che interessano praticamente ogni settore dell’e-commerce. L’appuntamento non si esaurirà in pochi giorni, ma proseguirà fino al 30 novembre, quando il Cyber Monday metterà fine all’iniziativa. Gli sconti sono disponibili per tutti, senza necessità di abbonarsi.