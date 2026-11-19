Dal 19 al 30 novembre, fino al Cyber Monday, Waterdrop Filter propone una serie di offerte sui suoi sistemi domestici di filtrazione dell’acqua. La gamma comprende sia soluzioni sottolavello, pensate per chi vuole acqua filtrata direttamente dal rubinetto, sia sistemi countertop senza installazione, più adatti ad appartamenti, uffici e cucine dove si preferisce evitare interventi idraulici.

Avere acqua filtrata sempre a disposizione può semplificare molte abitudini quotidiane: riempire le borracce prima di uscire, preparare il caffè al mattino, mettere l’acqua sul fuoco per la pasta o servire una caraffa durante i pasti. In più, ridurre il ricorso all’acqua in bottiglia significa evitare di trasportare confezioni pesanti e liberare spazio in casa.

Di seguito vi presentiamo quattro unità di depurazione Waterdrop in promozione per il Black Friday, indicando per ognuna le principali caratteristiche di funzionamento e il nuovo prezzo di acquisto scontato. Tutte le offerte sono attive da giovedì 19 novembre e proseguiranno fino al Cyber Monday, lunedì 30 novembre.

Waterdrop X12, la soluzione premium per le famiglie numerose

Waterdrop G3P600, il best seller dalle prestazioni avanzate

Waterdrop M6CG, l’erogatore “all in one” con acqua calda e fredda

Waterdrop CT01, la soluzione più economica per appartamenti e uffici

Waterdrop X12, la soluzione premium per le famiglie numerose

Nominato “Best Smart Reverse Osmosis Water System” da Forbes Vetted nel 2026, il Waterdrop X12 rappresenta il punto di riferimento dei depuratori under sink per famiglie. Con una portata fino a 1.200 GPD, l’X12 è pensato per le esigenze delle famiglie numerose.

Riempire le borracce al mattino, una pentola per la pasta, una caraffa durante i pasti o diversi bicchieri quando arrivano ospiti richiede pochi secondi. Il sistema di filtraggio a 11 stadi riduce TDS (solidi disciolti), cloro, metalli pesanti, PFAS/PFOA/PFOS ed elementi inquinanti. La rimineralizzazione aggiunge calcio e magnesio, contribuendo a un gusto più equilibrato non solo per l’acqua da bere, ma anche per caffè, tè e altre bevande.

Il Waterdrop X12 si caratterizza anche per la struttura tankless ovvero per l’assenza di serbatoio che rende più agevole l’installazione sotto il lavello, il rapporto tra acqua filtrata e di scarico 3:1 (tra i più efficienti della categoria) e la presenza di un rubinetto smart che mostra in tempo reale la qualità dell’acqua e monitora lo stato di usura dei filtri. Le certificazioni NSF/ANSI 42, 58 e 372 offrono un’ulteriore garanzia sulle prestazioni di filtrazione e sui materiali utilizzati.

La promozione per il Black Friday, valida fino al 30 novembre, prevede uno sconto del 20% sull’acquisto del Waterdrop X12. Da 1.099€, il costo in offerta scende a 879€.

Waterdrop G3P600, il best seller dalle prestazioni avanzate

Il Waterdrop G3P600 è pensato per famiglie di medie dimensioni che cercano una soluzione sottolavello compatta per l’uso di tutti i giorni. La portata da 600 GPD permette di avere rapidamente acqua filtrata per bere, cucinare, riempire borracce o preparare più bevande durante i pasti. La filtrazione è a 8 stadi e permette l’abbattimento di TDS, cloro, piombo, PFAS e altri agenti contaminanti dell’acqua.

La struttura tankless elimina il tradizionale serbatoio di accumulo e lascia più spazio libero sotto il lavello per detersivi, pattumiere e altri accessori da cucina. Il Waterdrop G3P600 si installa con il rubinetto smart abbinato. Il rapporto acqua pura/scarico è 2:1 . Come l’X12, dispone delle certificazioni NSF/ANSI 58 e 372. A cambiare è il prezzo. Con uno sconto del 21% sul prezzo di listino, il Waterdrop G3P600 è acquistabile con la promozione Black Friday a 379€ anziché a 549€.

Waterdrop M6CG, l’erogatore “all in one” con acqua calda e fredda

A differenza dei due sistemi sottolavello, il Waterdrop M6CG è una soluzione countertop che non richiede interventi idraulici: basta riempire il serbatoio e collegarlo alla presa di corrente. È quindi particolarmente pratico per appartamenti, case in affitto, uffici o per chi desidera una soluzione flessibile sul piano cucina.

Il Waterdrop M6CG unisce l’osmosi inversa alla remineralizzazione con una capacità di erogazione dell’acqua calda o fredda a temperature selezionabili da 15 °C a 95 °C. L’M6CG può accompagnare diversi momenti della giornata: acqua fresca da bere, caffè o tè al mattino, una tisana nelle giornate più fredde o una caraffa da portare a tavola quando si hanno ospiti, senza dover aspettare ogni volta il bollitore.

Presenta due serbatoi separati per l’acqua filtrata e quella di scarto, una soluzione che elimina i rischi di contaminazione e permette anche di utilizzare quella residua per altri scopi come le pulizie domestiche o la cura delle piante. L’acqua depurata si può utilizzare tramite una caraffa in vetro rimovibile da 1,2 litri. Per ottenere l’acqua alla temperatura e alla qualità preferita si può utilizzare l’impostazione personalizzata “Favorite Mode.”

Il New York Post ha inserito il Waterdrop M6CG tra i migliori sistemi di filtraggio dell’anno per la versatilità di utilizzo e l’erogazione istantanea di acqua calda e fredda. Lo sconto proposto da Waterdrop per il Black Friday è del 21% (da 569 a 449€).

Waterdrop CT01, la soluzione più economica per appartamenti e uffici

Ideale per giovani coppie, single, studenti e uffici, il Waterdrop CT01 porta acqua filtrata calda o fredda sul piano cucina senza richiedere installazione. In pochi secondi si può passare da un bicchiere d’acqua a un caffè, un tè o una tisana, riducendo l’attesa del bollitore soprattutto durante i mesi più freddi. La filtrazione a 8 stadi aiuta a ridurre TDS, cloro, calcare e altre impurità, mantenendo minerali utili per un gusto più fresco e piacevole.

Il Waterdrop CT01 si distingue anche per la presenza di un ampio serbatoio da 5 litri che riduce la necessità di rabbocchi frequenti durante un’intera giornata di lavoro, studio o vita familiare. Come l’M6CG, è subito pronto all’uso su qualsiasi ripiano adeguato al suo supporto. Tra i sistemi di depurazione che vi abbiamo presentato, il CT01 è anche quello più economico. Con il Black Friday è scontato del 20% e si può acquistare a 199€ invece che a 249€.

Le promozioni Waterdrop Filter proseguiranno fino al Cyber Monday, il 30 novembre. Tra sistemi sottolavello ad alta portata e modelli countertop senza installazione, l’iniziativa offre quindi diverse possibilità per scegliere la soluzione più adatta alle proprie abitudini, allo spazio disponibile e al budget.

Articolo realizzato in collaborazione con Waterdrop