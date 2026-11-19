Casa tua può diventare smart a un prezzo bassissimo grazie al Black Friday Amazon e a Shelly 1 Mini Gen4 in offerta speciale per soli 17 euro! Approfittane subito perché le scorte potrebbero terminare velocemente. Si tratta di un gioiellino facile da installare e pronto a rendere intelligenti interruttori, porte e molto altro ancora. Non devi essere un esperto per installarlo.

Questo dispositivo piccolissimo si installa dietro agli interruttori esistenti senza dover fare lavori invasivi. Il suo design compatto ti permette di adattarlo a qualsiasi situazione senza che sia visibile. Si tratta di un interruttore relé intelligente che permette di controllare porte garage, caldaie, luci e molto altro direttamente dal tuo smartphone grazie alla sua compatibilità con Matter, Alexa, Google Home e Zigbee.

Compatto ma potente, è la soluzione perfetta per chi cerca versatilità e semplicità. Non vedrai cavi in giro grazie alla sua installazione pulita e nascosta.

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