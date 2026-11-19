Il Black Friday TerraMaster parte su Amazon con il 20% di sconto su cinque NAS e DAS, dal 19 al 30 novembre 2026. La selezione comprende soluzioni per raccogliere fotografie e documenti, condividere file in rete e aggiungere spazio al computer. I prezzi partono da 111,99€ per il box USB D2-320, mentre il NAS F2-425 a due alloggiamenti scende a 255,99€: è possibile approfittare dell’offerta sul TerraMaster F2-425 per costruire un archivio domestico accessibile da più dispositivi.

Le proposte rispondono a esigenze diverse. Un NAS si collega alla rete e permette agli utenti autorizzati di accedere ai file da più dispositivi; un DAS si collega direttamente al computer, tramite USB o Thunderbolt. Tutti i modelli della campagna sono venduti senza dischi: al prezzo del dispositivo va quindi aggiunto quello degli HDD o degli SSD da installare, salvo disporre già di unità compatibili.

TERRAMASTER F2-425: FOTO E BACKUP IN RETE A 255,99€

Il TerraMaster F2-425 passa da 319,99€ a 255,99€, con un risparmio di 64€. Il NAS dispone di due alloggiamenti, un processore Intel x86 quad-core e 4 GB di RAM. La porta 2,5 GbE consente di superare i limiti delle connessioni Gigabit quando anche gli altri componenti della rete supportano questa velocità.

L’utilità pratica emerge nella gestione dei contenuti distribuiti fra telefoni e computer. L’app TNAS Mobile permette di inizializzare il sistema senza PC e impostare il backup automatico di foto e video. TerraSync gestisce la sincronizzazione con PC e Mac, mentre Photos offre strumenti di organizzazione delle immagini basati sull’intelligenza artificiale.

Il supporto a Plex, Emby e Jellyfin e alla decodifica hardware 4K H.265 permette inoltre di utilizzare il NAS come archivio multimediale. I cassetti Push-Lock facilitano l’installazione degli HDD; la capacità massima dichiarata arriva a 60 TB complessivi, prima di considerare lo spazio riservato alla ridondanza.

TERRAMASTER F4-425 PRO: QUATTRO ALLOGGIAMENTI A 591,99€

Per archivi più articolati, il TerraMaster F4-425 Pro scende da 739,99€ a 591,99€, con 148€ di risparmio. Il processore Intel N305 a otto core è affiancato da 8 GB di RAM, due porte di rete 5 GbE e tre slot M.2 NVMe. Questi ultimi permettono di aggiungere SSD e sfruttare l’accelerazione Hyper Cache.

È una configurazione adatta a gestire più attività, dalla condivisione dei documenti ai servizi multimediali. Il supporto a Docker Compose, Portainer e VirtualBox amplia le possibilità per container e macchine virtuali, mentre TOS 7 integra strumenti di ricerca e gestione dei file.

Accanto ai RAID tradizionali è disponibile TRAID, che consente di utilizzare unità di capacità differenti ed espandere l’array. Gli strumenti di backup e gli snapshot aiutano a proteggere il lavoro, ma vanno inseriti in una strategia che comprenda anche copie separate dal NAS.

TERRAMASTER D2-320: DUE DISCHI VIA USB A 111,99€

Il TerraMaster D2-320 costa 111,99€ anziché 139,99€. Questo DAS aggiunge due alloggiamenti al computer attraverso una connessione USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps. Accetta HDD SATA da 3,5 e 2,5 pollici e SSD SATA da 2,5 pollici: una soluzione per organizzare archivi locali senza configurare un server di rete.

Il controller hardware supporta RAID 0, RAID 1, JBOD e SINGLE. Il RAID 1 duplica i dati sui due dischi per affrontare il guasto di un’unità, senza però sostituire un backup indipendente. Nelle prove del produttore, due HDD in RAID 0 raggiungono fino a 521 MB/s, mentre con due SSD SATA la lettura arriva fino a 1.075 MB/s.

I cassetti senza attrezzi semplificano l’installazione degli HDD e il sistema Push-Lock li mantiene in posizione. Una ventola regola automaticamente la velocità in base alla temperatura dei dischi.

TERRAMASTER D1 SSD PRO: THUNDERBOLT 5 A 215,99€

Il TerraMaster D1 SSD Pro passa da 269,99€ a 215,99€. Il contenitore ospita un SSD M.2 NVMe e utilizza Thunderbolt 5 a 80 Gbps, per chi lavora con file voluminosi e vuole un’unità esterna veloce da spostare fra postazioni compatibili.

TerraMaster dichiara fino a 7.061 MB/s in lettura, misurati con un Samsung 990 PRO da 4 TB collegato a un Mac con M4 Pro. Il risultato dipende dalla configurazione: SSD, computer e collegamento devono essere adeguati. La compatibilità con Thunderbolt 4 e 3 e con le interfacce USB consente l’impiego anche su altri sistemi, entro i limiti della connessione utilizzata.

La scocca in alluminio lavorato a CNC dissipa il calore senza ventole. Un indicatore luminoso distingue la connessione Thunderbolt/USB4 da quella USB standard. Il prezzo riguarda il solo contenitore, senza SSD.

TERRAMASTER D8 HYBRID 2: OTTO UNITÀ A 263,99€

Il TerraMaster D8 Hybrid 2 scende da 329,99€ a 263,99€, con 66€ di risparmio. Combina quattro alloggiamenti SATA e quattro slot per SSD M.2 2280 NVMe: permette quindi di riunire dischi capienti per gli archivi e SSD dedicati ai file utilizzati più spesso.

Le otto unità sono gestite individualmente, senza un controller RAID integrato. La connessione USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps è condivisa fra i dischi, non disponibile separatamente per ciascuno. Il produttore dichiara fino a 1.020 MB/s in lettura con un singolo SSD M.2.

La gestione dell’alimentazione TPM permette di scegliere fra risparmio energetico e modalità attiva. Il dispositivo supporta macOS, Windows e Linux, include il cavo USB-C ed è accompagnato dal software TPC Backupper.

Le offerte del Black Friday TerraMaster terminano il 30 novembre.